O jornal "The Athletic" detonou uma nova surpresa a respeito das punições esperadas contra o Manchester City, depois de ter revelado anteriormente a condenação do clube na maioria das acusações que lhe foram feitas pela Premier League, voltando agora a lançar luz sobre o destino dos títulos conquistados pela equipe durante os anos abrangidos pelo caso.

O jornal esclareceu, em reportagem do jornalista Oliver Kay, que a torcida e os jogadores de Stoke City, Sunderland e Watford começaram a se perguntar se seus clubes poderiam receber títulos de forma retroativa, depois de o Stoke ter perdido para o Manchester City na final da Copa da Inglaterra em 2011, o Sunderland na final da Copa da Liga Inglesa em 2014 e o Watford na final da Copa da Inglaterra em 2019.

Mas a reportagem trouxe uma surpresa evidente, depois de Kay afirmar que "pouquíssimas pessoas dentro dos círculos da Premier League esperam a retirada dos títulos e sua redistribuição".

E acrescentou que a percepção predominante desde o início do caso era de que as punições, caso ficasse comprovada a condenação do Manchester City, seriam direcionadas ao futuro mais do que teriam efeito retroativo, o que significa que a retirada dos troféus conquistados pela equipe ao longo dos últimos anos e sua reatribuição a outros clubes não parece ser o cenário previsto atualmente.

Esses dados surgem apenas alguns dias depois de o "The Athletic" ter revelado o resultado do caso, tendo o jornal sido o primeiro veículo a publicar que a comissão independente considerou o Manchester City culpado em um grande número de infrações das quais foi acusado pela Premier League.

Apesar disso, Oliver Kay enfatizou que as punições esperadas contra o Manchester City devem ser grandes, questionando qual seria a utilidade de um processo que se prolongou por longos anos se terminasse com uma punição que não corresponda à dimensão do caso.

A reportagem apontou que o caso já levantou questões enormes sobre a integridade da Premier League ao longo dos últimos anos, especialmente depois de a comissão ter concluído pela condenação do Manchester City em mais de 100 infrações.

Kay entende que a Premier League se colocou em confronto direto com um dos maiores clubes da competição, depois de ter travado essa longa batalha jurídica, o que torna a punição final esperada de grande importância para a imagem da competição e sua credibilidade.

Apesar do clima de expectativa entre as torcidas dos clubes que perderam para o Manchester City em finais, o que a reportagem do "The Athletic" revelou indica que reescrever a história da competição não é o caminho mais provável.

Assim, o caso pode terminar com punições fortes ao Manchester City sem necessariamente levar à retirada dos títulos que a equipe conquistou nas temporadas passadas, permanecendo o formato final da punição e os efeitos dela decorrentes vinculados à decisão que será proferida na próxima etapa.











