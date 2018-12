Após renovar com o Grêmio, Léo Moura se declara ao clube: “honra e alegria”

O lateral-direito, de 40 anos, disputará mais uma temporada com a camisa do Tricolor

Muito por causa de sua identificação com o Flamengo, onde jogou durante mais de dez anos, Léo Moura foi especulado novamente no clube carioca. Entretanto, após ter o seu contrato renovado até o fim de 2019, o veterano de 40 anos foi às redes sociais para fazer uma declaração de amor ao Tricolor – onde Léo joga desde 2017 e conquistou, dentre outras coisas, a Copa Libertadores.

"O futebol tem coisas que são difíceis de explicar", iniciou o lateral em texto escrito na sua conta de Instagram. "Você não sabe quando a bola vai entrar e nem quando aquele cruzamento vai sair certeiro na cabeça do companheiro, seja ele atacante ou zagueiro. Mas uma coisa é fácil de saber: Quando as cores de uma camisa lhe caem bem. E é com muita honra e alegria que por mais um ano vou ter o orgulho de vestir a camisa do Grêmio".

"Muito obrigado à diretoria pela confiança, ao meu treinador por acreditar em mim quando muitos me questionavam a toda comissão técnica e a todo esse grupo maravilhoso. Mas queria fazer um agradecimento especial para essa torcida espetacular que sempre esteve ao nosso lado. Vamos para mais um ano de conquistas. Beijo no coração de cada torcedor. E, aproveitando o embalo, Feliz Natal e um Ano Novo de muitas alegrias dentro e fora da Arena".