A Federação Italiana de Futebol decidiu escolher Andrea Pirlo como novo selecionador da Azzurra, após a recusa de Carlo Ancelotti, ligado por contrato à seleção brasileira até 2030, e de Pep Guardiola, a primeira opção da federação, em assumir a missão.

Segundo o jornal "La Repubblica", a recusa de Guardiola permitiu resolver o processo rapidamente, com a federação italiana a chegar a um acordo definitivo com Pirlo por quatro anos, ao abrigo do qual receberá cerca de 1,5 milhões de euros por ano, além de um pacote de incentivos e prémios, mantendo-se no cargo até ao Mundial de 2030.

Pirlo carrega uma história repleta com a camisola da seleção: disputou 116 jogos internacionais e marcou 13 golos entre 2002 e 2015. Foi um dos pilares fundamentais na conquista do quarto e último título mundial da Itália, em 2006, na Alemanha, após vencer a França nas grandes penalidades, além de ter chegado à final do Euro 2012 e conquistado o terceiro lugar na Taça das Confederações de 2013.

Este passo surge para tirar o futebol italiano da sua profunda crise. Com exceção da conquista do título do Campeonato da Europa em 2021, a Itália sofreu quedas sucessivas que se agravaram em março passado, após a derrota nas grandes penalidades frente à Bósnia e Herzegovina no play-off de qualificação para o Mundial, o que levou à ausência da Azzurra do Mundial pela terceira vez consecutiva desde 2014 e levou o treinador Gennaro Gattuso a apresentar a demissão.

Pirlo, que atualmente comanda o clube emiradense "FC United", assume a pesada responsabilidade de devolver a Itália, detentora de quatro títulos mundiais, ao seu lugar natural entre os grandes do jogo, sendo que a nível mundial apenas o Brasil a supera, com a conquista de cinco títulos.

Esta nomeação conta com o apoio total da lenda da defesa Paolo Maldini, o novo diretor desportivo da federação italiana, que mantém com Pirlo uma sólida relação de amizade desde que foram companheiros de equipa no Milan durante oito temporadas (2001-2009), nas quais conquistaram vários títulos, com destaque para os dois títulos da Liga dos Campeões e do Campeonato Italiano. Maldini já pretendera contratar Pirlo para treinar o Milan no passado, antes de deixar o seu cargo de dirigente no clube em junho de 2023.

A dupla reencontra-se numa árdua missão nacional, sobretudo tendo em conta o limitado registo de treinador de Pirlo, que já treinou a Juventus e conquistou com ela a Taça de Itália e a Supertaça nacional na temporada (2020-2021), antes de passar pelo Fatih Karagümrük da Turquia, pela Sampdoria de Itália e depois pelo United dos Emirados, que se prepara para deixar para comandar a seleção principal.