Compartilhar Siga GOAL no Google

O argentino Nico Paz, meio-campista do Como, aparece entre os principais nomes cotados para uma transferência em 2027. O Manchester United tem interesse em contratá-lo, de olho em uma possível saída de seu capitão, o português Bruno Fernandes, do Old Trafford.

Publicidade

De acordo com o jornal britânico "The Athletic", Paz vem apresentando atuações de destaque pelo Como e pela seleção argentina. Ele marcou 11 gols na temporada atual, entre eles dois contra o Manchester United, em outubro, pela Champions League.

As atenções se voltam para o próximo mercado de transferências. O novo ano que se aproxima terá duas janelas, o que dá aos clubes a oportunidade de redefinir o futuro de muitos jogadores e de reforçar seus elencos com peças capazes de mudar o equilíbrio de forças.

O Como contratou Paz junto ao Real Madrid em 2024, por 6 milhões de euros. O acordo incluía cláusulas que permitiam ao clube merengue recomprar o jogador nas três janelas de verão seguintes, por 8 milhões, 9 milhões e 10 milhões de euros, respectivamente.

Essas condições foram renegociadas em junho: o Como passou a ter de pagar 60 milhões de euros ao Real Madrid, enquanto o valor da cláusula de recompra subiu para 80 milhões de euros, com a ativação restrita a 2027.

Publicidade Publicidade

Segundo fontes a par do caso, que falaram ao jornal sob condição de anonimato, Paz não prefere, no momento, voltar ao Real Madrid.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Ele poderia mudar de posição caso recebesse garantias de que teria um papel de titular e de protagonismo no time merengue, mas isso ainda não aconteceu.

As fontes explicaram que, se o Real Madrid não acionar a cláusula de recompra, o Como terá liberdade para vender o jogador normalmente. Elas ressaltaram ainda que nenhum clube interessado apresentou até agora uma proposta ou uma investida com a mesma força demonstrada pelo Tottenham Hotspur em 2025.

Publicidade

Isso se deve, em parte, às circunstâncias que envolvem a cláusula de recompra do jogador, que tornam mais complicada a situação dos clubes interessados em contratá-lo.

Ainda assim, cresce o interesse em contar com Paz. O Manchester United o incluiu em sua lista de opções, prevenindo-se para uma saída de Bruno Fernandes do Old Trafford.

Publicidade

Fernandes confirmou recentemente que as negociações para a renovação de seu contrato, que termina ao fim da temporada 2026-2027, estão paralisadas, embora o Manchester United tenha uma opção que permite estender o vínculo por mais 12 meses.

Mesmo assim, a possibilidade de saída do português nos próximos meses continua de pé, o que leva o clube inglês a estudar alternativas para substituí-lo.

Publicidade

As fontes afirmaram que o projeto do Manchester United e o poder de atração que o clube continua tendo são fatores que animam Paz, embora o time talvez não seja seu destino preferido no momento.

A classificação para a Champions League deve pesar na decisão, e o fato de o jogador ter os mesmos agentes que o técnico Mauricio Pochettino pode facilitar as coisas.

Publicidade

Ainda assim, a disputa pelo jogador de 22 anos deve ser bastante acirrada, e o Manchester United também tem outros nomes cotados para a mesma posição.