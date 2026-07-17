Após recusar duas propostas europeias... Douran escolhe seu novo destino

O colombiano John Durán, atacante do Al-Nassr saudita, está prestes a se transferir para o clube português Benfica, após ter recusado duas propostas de clubes que disputam a Liga dos Campeões, por desejar fazer parte do projeto do técnico Marco Silva.

De acordo com o jornal português “Record”, a negociação para a transferência de Durán para o Benfica, por empréstimo, chegou à fase final. Após vários dias de intensas negociações, as conversas entre o clube português e o Al-Nassr entraram em sua reta final, restando apenas os últimos detalhes relacionados à questão salarial para que a transação seja oficialmente concluída.

O atacante colombiano recebe um salário altíssimo, que ultrapassa o teto salarial aprovado pelo clube português, o que levou as diretorias dos dois clubes a discutirem um mecanismo para dividir esse custo. As informações coletadas pelo jornal português indicam que o Al-Nasr arcará com grande parte do salário do jogador, o que resolve o principal obstáculo que impedia a conclusão da negociação.

Todas as partes envolvidas buscam fechar o negócio o mais rápido possível, já que o Benfica vê em Duran o reforço ideal para seu ataque. Mario Branco, diretor esportivo do Benfica, que viajou pessoalmente para supervisionar o andamento das negociações, conseguiu aproximar significativamente os pontos de vista entre as duas partes.

O atacante colombiano é um alvo de longa data e estratégico para o time português, e deve se juntar aos treinos da equipe no início da próxima semana, o que era o principal objetivo que a diretoria do Benfica buscava alcançar. Esse acordo representa uma oportunidade de mercado valiosa e excepcional para o clube português.