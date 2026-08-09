Segundo o tabloide inglês The Sun, os Gunners estenderam seus tentáculos em direção a Pio Esposito, da Inter de Milão.

No amistoso dos italianos contra o rival da cidade, o AC Milan, há poucos dias, em Perth, na Austrália, vários olheiros do Arsenal teriam estado no local para fazer uma avaliação mais detalhada do centroavante de 21 anos.

De acordo com a publicação, os londrinos gostariam de dar mais profundidade e variabilidade ao setor central do ataque, onde atualmente têm à disposição apenas dois jogadores: o internacional Kai Havertz e Viktor Gyökeres. Com seus 1,91 metro de altura, Esposito traria mais um perfil novo.

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Inter de Milão pede uma taxa de transferência milionária por Pio Esposito

Ainda assim, as exigências da Inter pela transferência seriam pesadas. Os Nerazzurri só muito a contragosto estariam dispostos a se desfazer do promissor talento ofensivo, e um clube interessado teria de colocar na mesa cerca de 85 milhões de euros antes que o clube estivesse disposto a conversar.

A Inter estaria insistindo nesse valor porque o Arsenal teria estado disposto a colocar na mesa até 150 milhões de euros por Vinicius Junior. Como se sabe, o brasileiro deu um fora nos Gunners e, em vez disso, assinou um novo contrato com o Real Madrid.

Além dos londrinos, o Manchester United também demonstraria interesse em Esposito, embora a reportagem do Sun destaque que o Arsenal estaria claramente na pole position pela transferência do jogador de 21 anos.

Espositio contribuiu com dez gols e seis assistências em 48 partidas oficiais pelos Nerazzurri na temporada passada. Seu contrato na cidade da catedral vai até 2030.