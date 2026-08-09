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Após recusa por Vinicius Junior: Arsenal estaria de olho em jogador de 85 milhões de euros

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F. Esposito
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O Arsenal segue em busca de reforços para o ataque. Vem um novo nome da Serie A?

Segundo o tabloide inglês The Sun, os Gunners estenderam seus tentáculos em direção a Pio Esposito, da Inter de Milão.

No amistoso dos italianos contra o rival da cidade, o AC Milan, há poucos dias, em Perth, na Austrália, vários olheiros do Arsenal teriam estado no local para fazer uma avaliação mais detalhada do centroavante de 21 anos.

De acordo com a publicação, os londrinos gostariam de dar mais profundidade e variabilidade ao setor central do ataque, onde atualmente têm à disposição apenas dois jogadores: o internacional Kai Havertz e Viktor Gyökeres. Com seus 1,91 metro de altura, Esposito traria mais um perfil novo.

Pio Esposito ItalyGetty Images

Inter de Milão pede uma taxa de transferência milionária por Pio Esposito

Ainda assim, as exigências da Inter pela transferência seriam pesadas. Os Nerazzurri só muito a contragosto estariam dispostos a se desfazer do promissor talento ofensivo, e um clube interessado teria de colocar na mesa cerca de 85 milhões de euros antes que o clube estivesse disposto a conversar.

A Inter estaria insistindo nesse valor porque o Arsenal teria estado disposto a colocar na mesa até 150 milhões de euros por Vinicius Junior. Como se sabe, o brasileiro deu um fora nos Gunners e, em vez disso, assinou um novo contrato com o Real Madrid.

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Além dos londrinos, o Manchester United também demonstraria interesse em Esposito, embora a reportagem do Sun destaque que o Arsenal estaria claramente na pole position pela transferência do jogador de 21 anos.

Espositio contribuiu com dez gols e seis assistências em 48 partidas oficiais pelos Nerazzurri na temporada passada. Seu contrato na cidade da catedral vai até 2030.

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