Após racismo contra Salah, torcedor do West Ham não vai pisar em estádios por três anos

Bradley Thumwood, de 48 anos, ainda vai pagar uma multa e passar por um programa de "reeducação"

Um torcedor do foi banido do futebol por três anos após admitir que fez ofensas racistas contra Mohamed Salah, do , em jogo disputado entre as duas equipes no início do ano.

Bradley Thumwood, de 48 anos, compareceu a um tribunal na última terça-feira e confessou que insultou o atacante egípcio - ele havia sido identificado por oficiais que trabalharam na partida.

Além de ficar longe dos estádios, o torcedor terá que pagar duas multas que somadas chegam a 525 libras, o equivalente a quase R$ 3900 na cotação atual.

Após o anúncio da punição, o West Ham disse que vai oferecer "sessões educacionais" a Thumwood e, caso note que não houve mudança de atitude, pode até aumentar o banimento do fã da equipe.

“O é inequívoco em sua postura. Temos uma abordagem de tolerância zero a qualquer forma de discriminação”, disse um porta-voz do clube.

"Igualdade e diversidade estão no coração do West Ham e temos o compromisso de continuar a garantir que todos os que entram no Estádio de Londres tenham liberdade para assistir aos jogos de futebol em um ambiente inclusivo", completou.

Já a Polícia Metropolitana de Londres agradeceu a colaboração do clube londrino na conclusão do caso e também reforçou que não vai medir esforços para coibir o racismo na .

"Não toleramos e não toleraremos crimes de ódio de qualquer tipo em jogos de futebol e tomaremos medidas contra aqueles que forem descobertos por terem cometido esses tipos de crimes durante os jogos", afirmou o órgão.

"Pedimos a qualquer pessoa que veja ou ouça esse tipo de comportamento que fale com os comissários ou com a polícia", completou.

O jogo em que Salah sofreu racismo de Thumwood ocorreu em 29 de janeiro deste ano e terminou com triunfo por 2 a 0 dos Reds no Estádio Olímpico de Londres. O egípcio fez o gol que abriu o placar da partida válida pela 18ª rodada da Premier League 2019/2020.