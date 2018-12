Após polêmica saída do PSG, sindicato de atletas profissionais defende Rabiot

O jogador francês havia anunciado que não pretende renovar seu contrato com o PSG, e sofreu penalidades pelo clube

A União Nacional de Futebolistas Profissionais da França realizou uma denúncia sobre o caso de Adrien Rabiot, que “permanecerá no banco de reservas por período indefinido”, como anunciou o diretor esportivo do Paris Saint-Germain, Antero Henrique, na última terça-feira (18).

Segundo o portal Sport, o FifPro, sindicato mundial de jogadores, também lamentou a medida tomada pelo PSG, que considerou uma “falta grave” do jogador por ter anunciado aos dirigentes que não renovaria o seu contrato ao final da temporada 2018/19.

“O futebol é sobre ganhar partidas ou ganhar dinheiro? Adrien Rabiot tem o direito de não assinar um novo contrato com o clube”, disse Philippe Piat, diretor da UNFP.

Rabiot vive uma situação de diversos conflitos no clube parisiense, e gerou muita polemica em negar sua renovação de contrato, que termina em junho de 2019 com o PSG. O Barcelona já anunciou que deve contratar o jogador no final da temporada.