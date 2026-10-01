Isso porque, segundo informa o portal português B24, Rafael Leao, do Galatasaray Istambul, deve usar a icônica camisa 7 de Ronaldo nos próximos dois jogos da seleção contra a Dinamarca (1 de outubro) e a Noruega (4 de outubro).

Ronaldo não jogou sequer um minuto na vitória por 2 a 1 da Seleção sobre a Noruega na segunda-feira e teve de acompanhar a partida do banco de reservas, para grande frustração sua. Enquanto os companheiros comemoravam o triunfo com os torcedores depois da partida, Ronaldo seguiu em direção aos vestiários. No dia seguinte, ele não participou do treino da equipe e, em seguida, deixou voluntariamente a concentração. Agora, ele pode ser alvo de uma punição severa.

O próprio Ronaldo confirmou sua saída pouco depois, no Instagram. "Depois da coletiva de imprensa do treinador e de uma conversa com o presidente da federação portuguesa, decidi deixar a concentração", escreveu o astro do Al-Nassr. Ele afirmou que pretende se pronunciar sobre seus motivos exatos no "momento certo". Ao mesmo tempo, desejou sorte a Portugal e aos seus companheiros de equipe.

O que o técnico Jorge Jesus diz sobre a saída de Ronaldo?

O técnico de Portugal, Jorge Jesus, já havia deixado claro anteriormente que só usaria o artilheiro recordista, agora com 41 anos, se realmente precisasse dele. Foi exatamente isso que ele fez no último domingo.

Ainda assim, Jesus demonstrou compreensão com a decepção de Ronaldo: "Quando você se aquece por 20 ou 30 minutos e depois não entra em campo, ninguém fica feliz." A decisão, porém, foi dele. "Eu decidi que ele não entraria em campo", explicou o treinador, antes de destacar: "Isso não é motivo para transformar isso em um grande caso."

Apesar da turbulência em torno de Ronaldo, Portugal vive bom momento esportivo: o campeão europeu de 2016 lidera atualmente o grupo à frente de Noruega e Dinamarca, enquanto o País de Gales, após dois jogos, ainda não somou nenhum ponto e ocupa a última posição na tabela.