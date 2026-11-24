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O Manchester United conseguiu anular a suspensão de uma partida imposta ao zagueiro francês Leny Yoro, após a aceitação do recurso apresentado pelo clube contra a expulsão no confronto com o Liverpool. Com isso, o jogador fica disponível para enfrentar o Brentford no próximo sábado, pela Premier League.

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Yoro recebeu o cartão vermelho direto aos oito minutos da partida contra o Liverpool, no último domingo, após uma falta em Alexander Isak perto da área, no jogo que terminou com a derrota do Manchester United por 4 a 0 e marcou a estreia de Mauricio Pochettino no comando técnico do clube.

A Federação Inglesa de Futebol anunciou que aceitou o recurso do Manchester United e, em comunicado, conforme publicado pelo jornal “Daily Mail”, afirmou: “A suspensão de uma partida de Leny Yoro foi retirada após o sucesso de seu recurso por expulsão injusta. O jogador do Manchester United foi expulso de campo por impedir uma chance clara de gol durante a partida de seu time na Premier League contra o Liverpool, no domingo, 22 de novembro. Os motivos por escrito da Comissão Reguladora Independente para esta decisão serão publicados oportunamente”.

A expulsão de Yoro aconteceu depois que ele empurrou Isak por trás quando o atacante partia em direção ao gol. O árbitro Sam Barrott marcou falta a favor do Liverpool, e Dominik Szoboszlai cobrou com sucesso, marcando o primeiro gol de sua equipe.

No entanto, o Manchester United sustentou em seu recurso que Yoro não privou o atacante do Liverpool de uma chance clara de gol, argumentando que o goleiro Senne Lammens tinha condições de chegar à bola antes de Isak, o que levou o clube a contestar o cartão vermelho direto.

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Apesar da aceitação do recurso, Howard Webb, presidente da comissão de arbitragem profissional, havia defendido a decisão do árbitro ao analisar o lance, afirmando que a falta em si era clara, mas que a discussão girava em torno de as condições para caracterizar o impedimento de uma chance clara de gol se aplicarem ou não ao caso.

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Webb explicou que o árbitro levou em consideração a direção da jogada rumo ao gol, a posição da bola perto da área, a presença de apenas um defensor no caminho do ataque, além da capacidade de Isak de manter a posse da bola e alcançá-la antes do goleiro.

Ele apontou que Isak tinha o domínio da bola e havia conseguido passar por Yoro antes de sofrer a falta que o derrubou, mas reconheceu haver dúvida sobre a possibilidade de Lammens chegar primeiro à bola.

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Webb disse que o árbitro tomou a decisão com base em sua avaliação do lance em campo, antes de o VAR revisar a jogada, e explicou: “Essa foi a decisão do árbitro em campo. Depois, o VAR a verificou para saber se estava clara e obviamente errada e chegou à conclusão de que não estava”.

Ele acrescentou que a existência de dúvida sobre a capacidade de Isak de alcançar a bola não significa necessariamente que a decisão do árbitro tenha sido clara e obviamente errada, ressaltando que o atacante avançava em velocidade rumo ao gol, o que sustentou a visão do árbitro ao aplicar a expulsão.

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O episódio faz parte de uma série de decisões de arbitragem que provocaram reclamações do Manchester United nos últimos tempos. Em setembro, Webb já havia pedido desculpas ao clube após a validação do gol de Erling Haaland que deu a vitória ao Manchester City no dérbi em Old Trafford (1 a 0), devido a um erro do árbitro de vídeo na avaliação da posição de impedimento de Enzo Fernández.

Na temporada passada, Webb também admitiu um erro de arbitragem no confronto entre Manchester United e Brentford, quando o capitão do Brentford, Nathan Collins, não foi expulso após derrubar Bryan Mbeumo dentro da área, na partida que o United perdeu por 3 a 1.

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Dessa forma, o Manchester United recupera Leny Yoro para o duelo contra o Brentford em Old Trafford, depois de o zagueiro correr o risco de desfalcar o time por causa do cartão vermelho contra o Liverpool, num momento em que a equipe busca superar os efeitos da derrota pesada e recuperar o equilíbrio na Premier League.

O Manchester United ocupa a 19ª posição (penúltima) na tabela da Premier League, com apenas 8 pontos após 11 rodadas, tendo conquistado só uma vitória.