Após polêmica, Kimmich decide se vacinar contra a covid: 'Difícil demais lidar com o medo'

Após uma longa polêmica, que envolveu até autoridades do governo alemão, o jogador Joshua Kimmich, do Bayern de Munique e da seleção da Alemanha, revelou em entrevista que se sente arrependido de não ter tomado a vacina contra a covid-19 e que vai se imunizar.

No fim de outubro, saiu a notícia que Kimmich tinha se recusado a tomar a vacina contra a covid. Poucos dias depois, em 6 de novembro, ele fez seu último jogo pelo Bayern, na Bundesliga, contra o Freiburg.

A partir desse dia, ele foi isolado pois tinha tido contato com um caso suspeito da doença. A infecção se confirmou e Kimmich entrou em um período maior de isolamento.

Na segunda semana de dezembro saiu a notícia que o atleta deve ficar de fora dos gramados até o começo do próximo ano. Isso porque apresentou sequelas pulmonares da doença.

O suposto motivo da recusa a tomar o imunizante foi, segundo Kimmich, de não haver "estudos suficientes" que comprovassem a segurança da vacina em relação aos efeitos de longo prazo.

A recusa de Kimmich se tornou tema de debate na Alemanha e até o porta-voz do governo, Steffen Seibert foi a público para dizer que havia "respostas claras e suficientes" sobre a segurança dos imunizantes e demonstrou preocupação pelo fato de Kimmich ser visto como um "modelo" para muitos jovens alemães.

Recuperando a melhor forma física, Kimmich foi entrevistado pela emissora ZDF. Ele falou sobre seu arrependimento em não ter se vacinado e citou o medo como algo que o impediu de seguir com o esquema vacinal.

"No geral, era difícil demais para mim lidar com o meu medo e as minhas preocupações. Foi por isso que eu fiquei durante tanto tempo indeciso", declarou o atleta.

Ainda não há informações se Kimmich já tomou a primeira dose ou se vai tomar nos próximos dias.