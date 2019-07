Após polêmica, Goiás lança novo vídeo com modelos coadjuvantes

Depois de ser criticado por vídeo de lançamento da nova camiseta, Goiás divulga novo vídeo nas redes sociais

A nova camisa do ainda não foi lançada mas já está dando o que falar. Nesta quarta-feira (24), o time divulgou um novo vídeo com a prévia do uniforme mas, desta vez, além de mulheres na produção, o clube decidiu usar um modelo coadjuvante.

Hoje, à partir das 19:30, no YouTube Oficial da Tv Goiás, transmissão ao VIVO do lançamento da Nova Pele Do ! pic.twitter.com/BjAY9tFg7h — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) July 24, 2019

Na última terça-feira (23), o clube gerou polêmica nas redes sociais por conta do vídeo de lançamento da camisa no qual o Goiás recorreu a imagens sensuais de duas modelos. Em entrevista ao GloboEsporte.com, o presidente da equipe chegou a rebater os comentários ao alegar que não enxergou excesso ou sexismo nas imagens.

👀 Primeira prévia do Novo Manto Esmeraldino 🇳🇬 ⠀#GoTV pic.twitter.com/pp7PpFDr7f — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) July 21, 2019

Por sua vez, o formato adotado pela diretoria resultou em críticas sobre machismo e exploração da figura da mulher. Com o lançamento do uniforme marcado para esta quarta às 19h30 (Brasília), o Goiás decidiu intercalar imagens das duas mulheres ao lado de um modelo.

A iniciativa gerou reações controversas do público. Um torcedor chegou a ironizar a situação a respeito da ausência de mais mulheres no vídeo ao dizer que o time teria “arregado” com o uso de imagens sensuais na campanha. Outros criticaram detalhes da nova camisa que terá o lançada ao vivo pelo canal do clube no YouTube.