Após polêmica, Cristiano Ronaldo acalma com telefonema e bancará até jantar na Juventus

Durante a data FIFA com Portugal, Cristiano Ronaldo recebeu ligação de Pavel Nedved. Nos próximos dias, ele oferecerá um jantar aos companheiros

O gol número 99 com e a classificação para a alcançada adoçaram a semana de Cristiano Ronaldo, que acabou subitamente no turbilhão de controvérsias por aquela polêmica substituição no jogo x Milão com o subsequente abandono do estádio antes do apito final.

Por outro lado, o próprio atacante pensou em redimensionar o caso com as declarações feitas dois dias atrás, depois da goleada sobre Luxemburgo.

"Nas últimas três semanas, estive limitado. Não houve controvérsia, você sabe que ninguém gosta de ser substituído... Tentei ajudar a Juventus até por lesão, ninguém gosta de sair, mas eu entendo porque não estava bem. Também com Portugal, eu me sacrifiquei porque, se não tivéssemos vencido esses dois jogos, corríamos o risco de ser eliminados", comentou.

Palavras que, provavelmente, são o resultado da conversa que teve com o vice-presidente da Juventus, Pavel Nedved, que, conforme relatado pelo 'Tuttosport', durante o período com a equipe nacional lusitana. Na conversa, ele foi aconselhado a cumprimentar o treinador e jogar água no fogo depois das recentes discussões sobre seu comportamento, consideradas inaceitáveis ​​para o status de campeão e exemplo para milhões de crianças.

Um gesto, o de Nedved, que Ronaldo particularmente apreciou. Em seu retorno à , ele oferecerá um jantar aos colegas, entre quarta e quinta-feira ou na próxima semana, após a partida da Liga dos Campeões contra o .