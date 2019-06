Após período vitorioso na Juventus, Allegri irá tirar ano sábatico

Técnico italiano afirma que quer passar um período com a família antes de assumir outra equipe

Após conquistar cinco títulos consecutivos do Campeonato Italiano com a , além de quatro Copas da e duas Supercopas da Itália, Massimiliano Allegri anunciou que irá tirar um ano sabático.

Apesar de ter sido ligado a rumores sobre uma possível ida para o , o italiano afirmou que quer passar mais tempo com a família e, por isso, dará uma pausa na carreira antes de assumir outra equipe.

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

"Vou tirar um ano de folga para recarregar as baterias e retomar minha vida pessoal, redescobrir depois de muitos anos o carinho da minha família, filhos e amigos", disse Allegri em conversa com a imprensa em um evento em Milão nesta quinta-feira (13).

Mais artigos abaixo

"Os últimos 16 anos pareceram estar no liquidificador. Você tem que ter tempo longe do que você costuma passar com a família e amigos", continuou.

"Vou usar este ano para recarregar minhas baterias antes da próxima temporada", finalizou.