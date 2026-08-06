As redes DAZN e Disney+ adquiriram os direitos de transmissão das partidas do Campeonato Espanhol (La Liga) na França, no lugar da rede beIN Sports, transmissora oficial do torneio desde 2012, a partir desta temporada e pelas três próximas temporadas.

O site "Foot Mercato" descreveu a notícia como um verdadeiro choque no cenário midiático francês.









Javier Tebas, presidente da La Liga, justificou a medida ao ressaltar seu desejo de melhorar os índices de audiência e ampliar o alcance de seu produto.

E acrescentou: "Depois de muitos anos de total satisfação com a beIN Sports, precisávamos de mudança. Essa mudança virá com a Disney+ e a DAZN. Ambos os provedores oferecerão todas as partidas de cada rodada, ou seja, apresentarão o mesmo produto".

E prosseguiu: "Os torcedores poderão escolher a plataforma na qual desejam assinar. Acredito que isso seja uma grande vantagem para os torcedores de futebol franceses e espanhóis. São duas plataformas diferentes: uma é especializada em esportes, enquanto a Disney+ não se limita apenas ao conteúdo esportivo".

E apontou: "Na nossa opinião, elas se complementarão perfeitamente na França. São duas plataformas novas e inovadoras que permitirão ao público acompanhar nossas competições. Esperamos ter tomado a decisão certa, alcançar o maior número possível de torcedores e possibilitar que eles escolham a plataforma que preferirem".

Por sua vez, a rede beIN Sports respondeu à decisão afirmando, segundo o que noticiou o site francês: "Administrar um canal de televisão não se parece com o mercado de transferências, no qual se ganham ou se perdem jogadores para outro clube. Trata-se de uma questão econômica sólida e de compreensão do nosso público e de seus hábitos de consumo".

E acrescentou: "Temos os direitos necessários, pelo preço adequado e com os parceiros certos. Tivemos uma cobertura excepcional da Copa do Mundo de 2026, e há outros direitos importantes a caminho. Temos um plano de trabalho de longo prazo e uma parceria sólida com o canal Canal+".

E completou: "A La Liga optou agora por dividir seus direitos entre dois canais. Um deles já fracassou após apenas uma temporada com o Campeonato Francês. E o outro ainda está totalmente ausente do mercado francês".