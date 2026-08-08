Após perder do Grêmio, São Paulo chega a oito jogos sem vencer no Brasileirão e amplia retrospecto negativo de Dorival Júnior

O São Paulo perdeu para o Grêmio por 2 a 1 neste sábado (8), na Arena do Grêmio, pela 22ª rodada do Brasileirão 2026. O Tricolor saiu na frente ainda no primeiro tempo, com gol de Marcos Antônio, mas sofreu a virada na etapa final, com gols de Wallace e Cristian Pavón para os gaúchos. Com o novo tropeço, a equipe chegou a oito partidas consecutivas sem vencer no Campeonato Brasileiro, sendo a última vitória em abril, contra o Mirassol.

A sequência negativa ganhou contornos ainda mais preocupantes pelo número de derrotas. Dos oito jogos sem vencer, cinco terminaram com derrota do São Paulo, contra Corinthians (3 a 2), Fluminense (2 a 1), Remo (1 a 0), Athletico (2 a 1) e Grêmio (2 a 1), respectivamente. O período também inclui empates contra Bahia, Botafogo e Flamengo, que fizeram o Tricolor perder espaço na competição. Contra o Grêmio, a equipe teve a vantagem no placar, mas não conseguiu sustentá-la durante o segundo tempo.

O momento também aumenta a pressão sobre Dorival Júnior. O treinador não vive boa fase individual em 2026 e, contando com Corinthians e São Paulo (as duas equipes que treinou), tem retrospecto de duas vitórias, seis empates e sete derrotas, com 12 gols marcados e 18 sofridos. Pelo Tricolor, o técnico ainda não ganhou no Brasileirão, com sua última vitória no campeonato sendo como treinador do Corinthians, contra o Athletico, em fevereiro deste ano.

Com isso, o São Paulo se encontra agora na 12ª posição da tabela, com 26 pontos, fora da zona de classificação para competições continentais. Por outro lado, o Grêmio, antes ameaçado pela zona de rebaixamento, ganha maior alívio na tabela com a vitória sobre o tricolor paulista e ocupa a 14ª posição, com 25 pontos.

Em má fase no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tenta usar a Copa Sul-Americana como uma oportunidade para mudar o cenário e terá um novo desafio já na próxima terça-feira (11), quando enfrenta o Bolívar, fora de casa, às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.