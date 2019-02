Após perder braçadeira de capitão, Icardi posta mensagem enigmática

Ainda sem renovar contrato, argentino se recusou a viajar com a Inter para disputa da Liga Europa

Mauro Icardi adicionou mais uma polêmica na Inter. Após o argentino não ter viajado para a partida contra o Rapid Viena, pela segunda fase da Liga Europa, o jogador ganhou destaque na mídia após postar uma mensagem enigmática em sua conta no Instagram.

"É melhor manter a boca fechada e parecer estúpido do que abri-la e tirar todas as dúvidas", escreveu logo após a vitória da equipe por 1 a 0.

Artilheiro da Inter de Milão na temporada, com 15 gols, Icardi tem contrato com a equipe até junho de 2021, mas as negociações por uma renovação não andam. O clube não consegue entrar em um acordo com Wanda Nara, que é esposa e empresária do jogador. Em declaração recente, ela disse que o marido não se sente protegido pela diretoria.

Nesta semana, o atacante ainda perdeu a braçadeira de capitão da equipe após ter se recusado a viajar com a equipe.