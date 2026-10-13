Após perder a negociação por Rodri, Real Madrid se movimenta para se vingar do Barcelona no mercado

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Nova disputa entre os dois gigantes

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Parece que o Real Madrid quer se vingar do Barcelona durante a próxima janela de transferências de verão, depois de ter perdido o espanhol Rodri para o rival há poucos meses.

O Real Madrid entrou em negociações sérias com Rodri para contratá-lo junto ao Manchester City e, quando o jogador estava muito perto do clube merengue, o Barcelona interveio e acabou vencendo a disputa.

A contratação foi importante para o Barcelona, que reforçou o grupo com um astro campeão da Copa do Mundo de 2026, além de desferir um golpe duro no rival, que precisava desesperadamente desse tipo de reforço no meio-campo.

E agora podemos presenciar em breve um negócio semelhante ao de Rodri, com os dois grandes clubes brigando por um novo jogador de destaque.

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Na verdade, o Barcelona demonstra grande interesse em contratar Pedro Porro (27 anos), já que o campeão da Copa do Mundo de 2026 deseja deixar o Tottenham na próxima janela de transferências de verão. O lateral-direito espanhol tem contrato com o clube londrino até junho de 2031, e os relatos indicam que ele pensa em deixar a Inglaterra e retornar ao Campeonato Espanhol.

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De acordo com o jornal "Sport", o Barcelona acompanha a situação dele de perto e o vê como uma adição valiosa para reforçar o elenco, especialmente no lado direito, graças às suas qualidades ofensivas, à velocidade e à experiência internacional.

Esse cenário ganha ainda mais importância diante da indefinição sobre o futuro de Jules Koundé, que passou a ser reserva.

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Por sua vez, a rádio "Cadena SER" afirmou que o Real Madrid também quer contratar o lateral-direito internacional espanhol. A emissora, que apontou o fascínio do Barcelona pelo entendimento dele com Lamine Yamal, explicou que os merengues querem reforçar o elenco com Porro e, ao mesmo tempo, dar o troco pelo que aconteceu na negociação de Rodri.

No momento, parece que o jogador prefere o clube catalão, mas a situação pode mudar.