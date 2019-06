Após pedido de Ancelotti, Napoli deve contratar James Rodríguez

Treinador italiano treinou colombiano no Real Madrid e no Bayern de Munique e agora tenta levá-lo ao Campeonato Italiano

Segundo o jornal Corriere dello Sport, o meia James Rodriguez pode ter finalmente um destino para a próxima temporada.

O jornal diz que o técnico Carlo Ancelotti, que trabalhou com James no e no de Munique, pediu a contratação do colombiano ao .

O empréstimo de James ao Bayern de Munique acabou ao fim desta temporada e não houve interesse do clube alemão em uma renovação ou compra definitiva, o Real Madrid também não queria o jogador. Havia a percepção de que um dos craques da Copa do Mundo de 2014 não tinha espaço no mercado devido a seu alto preço.

Segundo o Corriere dello Sport, o Real Madrid aceitou diminuir o valor pedido pelo jogador e o Napoli deve conseguir contratar James por 42 milhões de euros (R$183 milhões).

O jogador deve receber cerca de 6,5 milhões de euros por temporada na .