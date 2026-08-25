Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Chelsea FC v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Após passagens por Milan e Chelsea, Nkunku recusa propostas tentadoras e retorna ao Leipzig

C. Nkunku
Milan
Leipzig
Campeonato Italiano
Bundesliga
França
Itália
Alemanha

Nkunku retorna ao Leipzig após 3 anos

O clube alemão RB Leipzig concluiu oficialmente os procedimentos para reaver seu ex-jogador, o francês Christopher Nkunku, que chega por empréstimo do Milan, da Itália. O acordo incluiu uma cláusula que garante ao clube da Baviera a opção de compra definitiva do atacante de 28 anos por 28 milhões de euros, além de uma taxa de empréstimo de 3 milhões de euros.

Esse negócio marca o retorno do internacional francês às fileiras do clube após três anos de sua saída, período em que brilhou como um dos mais destacados artilheiros e armadores do Campeonato Alemão entre 2019 e 2023. Em sua primeira passagem pelo Leipzig, Nkunku disputou 172 partidas, nas quais marcou 70 gols e deu 56 assistências.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora
Nkunku expressou sua enorme felicidade em retornar ao elenco, afirmando em declarações ao site oficial do clube: "Quando tive a oportunidade de voltar ao Leipzig, quis aproveitá-la com toda a força. Estou extremamente feliz por estar de volta aqui, e tenho um preparo físico elevado que me permite contribuir diretamente com o time. Mal posso esperar para jogar novamente na Red Bull Arena diante da nossa torcida".

Campeonato Italiano
Milan crest
Milan
MIL
Venezia crest
Venezia
VEN
Bundesliga
Leipzig crest
Leipzig
RBL
Borussia Mönchengladbach crest
Borussia Mönchengladbach
BMG

Por sua vez, o diretor esportivo do Leipzig, Marcel Schäfer, elogiou o firme desejo do jogador de retornar, afirmando: "A clara determinação que Christo demonstrou para voltar a jogar pelo Leipzig nos cativou muito. Apesar do interesse de grandes clubes europeus em seus serviços, ele estava decidido a voltar, o que reflete seu vínculo especial e estreito com o nosso clube".

O retorno do jogador francês acontece após experiências profissionais que ele viveu nas fileiras do Chelsea, da Inglaterra, e do Milan, da Itália. Espera-se que Nkunku ofereça soluções táticas variadas ao treinador no setor ofensivo, graças à sua capacidade de atuar nas posições de ponta, de meia-atacante e de centroavante.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google