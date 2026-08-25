O clube alemão RB Leipzig concluiu oficialmente os procedimentos para reaver seu ex-jogador, o francês Christopher Nkunku, que chega por empréstimo do Milan, da Itália. O acordo incluiu uma cláusula que garante ao clube da Baviera a opção de compra definitiva do atacante de 28 anos por 28 milhões de euros, além de uma taxa de empréstimo de 3 milhões de euros.

Esse negócio marca o retorno do internacional francês às fileiras do clube após três anos de sua saída, período em que brilhou como um dos mais destacados artilheiros e armadores do Campeonato Alemão entre 2019 e 2023. Em sua primeira passagem pelo Leipzig, Nkunku disputou 172 partidas, nas quais marcou 70 gols e deu 56 assistências.

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Nkunku expressou sua enorme felicidade em retornar ao elenco, afirmando em declarações ao site oficial do clube: "Quando tive a oportunidade de voltar ao Leipzig, quis aproveitá-la com toda a força. Estou extremamente feliz por estar de volta aqui, e tenho um preparo físico elevado que me permite contribuir diretamente com o time. Mal posso esperar para jogar novamente na Red Bull Arena diante da nossa torcida".

Por sua vez, o diretor esportivo do Leipzig, Marcel Schäfer, elogiou o firme desejo do jogador de retornar, afirmando: "A clara determinação que Christo demonstrou para voltar a jogar pelo Leipzig nos cativou muito. Apesar do interesse de grandes clubes europeus em seus serviços, ele estava decidido a voltar, o que reflete seu vínculo especial e estreito com o nosso clube".

O retorno do jogador francês acontece após experiências profissionais que ele viveu nas fileiras do Chelsea, da Inglaterra, e do Milan, da Itália. Espera-se que Nkunku ofereça soluções táticas variadas ao treinador no setor ofensivo, graças à sua capacidade de atuar nas posições de ponta, de meia-atacante e de centroavante.