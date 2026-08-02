Chegou ao fim a Copa do Mundo de Clubes da Kings League 2026, na cidade italiana de Milão, após uma semana repleta de emoção que contou com uma presença árabe marcante por meio dos representantes da região do Oriente Médio e Norte da África, antes de a equipe brasileira G3X conquistar o título mundial pela primeira vez para o Brasil, tornando-se o primeiro time de fora da Espanha a levantar a taça da competição.

A edição atual representou um marco decisivo para a região árabe, depois que a equipe DR7, comandada pelo criador de conteúdo saudita Mafrah Asiri "Darbaha", registrou uma das vitórias mais marcantes do torneio ao vencer o atual campeão Los Troncos FC na partida de abertura, enquanto a equipe FWZ, comandada pelo criador de conteúdo kuwaitiano Fawaz Al-Shammari, conquistou uma vitória histórica com a qual eliminou a equipe espanhola Porcinos FC, que era uma das principais candidatas a disputar o título, em resultados que confirmaram a evolução do nível das equipes da Kings League no Oriente Médio e sua capacidade de competir com a elite dos clubes do torneio mundial, antes de ambas as equipes se despedirem da competição nas fases eliminatórias.

O torneio reuniu 16 equipes que representam as diversas ligas da Kings League ao redor do mundo, e encerrou sua disputa diante de arquibancadas com lotação máxima na Kings League Arena, onde o G3X superou o campeão da liga italiana Alpak FC pelo placar de 9 a 5 na partida final.

A conquista coroou uma tentativa há muito aguardada pela equipe brasileira, que já havia chegado à final da edição de 2024, antes de voltar este ano para dar ao Brasil seu primeiro título no torneio, encerrando o monopólio dos clubes espanhóis sobre o título nas duas edições anteriores.

A competição contou com a presença de várias das mais destacadas personalidades esportivas e midiáticas, a começar pelo fundador da Kings League, Gerard Piqué, o presidente do comitê de competições, Claudio Marchisio, o goleiro da Inter de Milão, Josep Martínez, o jornalista italiano Fabrizio Romano, além do astro brasileiro Douglas Costa e do empresário e comunicador Joe Bastianich.

Gerard Piqué afirmou que a participação dos representantes da região do Oriente Médio e Norte da África foi um dos pontos mais marcantes do torneio, elogiando o nível apresentado pelas equipes DR7, comandada por Mafrah Asiri "Darbaha", e FWZ, comandada por Fawaz Al-Shammari, e o que refletiram da rápida evolução da Kings League na região e de sua capacidade de competir com a elite das equipes mundiais.

Vale destacar que o torneio registrou ampla interação por parte do público árabe, seja por meio da presença em Milão ou através das plataformas digitais, e que a crescente popularidade da Kings League no Oriente Médio e Norte da África reforça as expectativas para o início da primeira temporada completa do torneio na capital saudita, Riade, no período de 18 de setembro a 30 de outubro, com a participação de 10 equipes, em meio a previsões de grande adesão do público, que acompanha o rápido crescimento que o torneio vem registrando na região.

Enquanto isso, os fãs do torneio na região aguardam o início da primeira edição completa da Kings League – Oriente Médio e Norte da África, em Riade, após a marcante participação árabe apresentada por Darbaha e Fawaz no Mundial de Clubes.

Kings League:

A Kings League foi fundada pela lenda do futebol e empreendedor Gerard Piqué, e é considerada um dos mais destacados modelos de esporte e entretenimento modernos, ao apresentar um conceito inovador de futebol que se adéqua às aspirações da nova geração.

A liga combina a competição futebolística de alto nível com o entretenimento digital, por meio de partidas no sistema de sete jogadores e regras inovadoras inspiradas na cultura das transmissões ao vivo e dos jogos eletrônicos, proporcionando uma experiência esportiva interativa que atende aos interesses do público moderno.

As equipes do torneio são comandadas por uma elite de criadores de conteúdo, influenciadores e estrelas do futebol, em um modelo que reúne esporte, entretenimento digital e produção de conteúdo, com foco no fortalecimento da interação com o público.

Desde seu lançamento na Espanha em 2023, a Kings League se expandiu até se tornar um sistema global que inclui torneios no Brasil, na França, na Alemanha, na Itália, na região do Oriente Médio e Norte da África, no México e na Espanha, além de ter lançado a Queens League, voltada às mulheres, ao lado da organização de dois torneios mundiais anuais, a Copa do Mundo de Clubes e a Copa do Mundo de Seleções.