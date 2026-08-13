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Após os quatro gols na Ásia, Diaby acende a fúria da torcida do Al-Ittihad

Campeonato Saudita
Al-Ittihad x Al-Kholood
Al-Ittihad
Al-Kholood
M. Diaby
Arábia Saudita
França

O astro francês gera polêmica

O francês Moussa Diaby, astro do Al-Ittihad da Arábia Saudita, provocou uma onda de polêmica nos bastidores do clube, por causa de uma foto que publicou de forma surpreendente há poucas horas.

O Al-Ittihad se prepara para enfrentar o Al-Khaleej, na noite do próximo sábado, pela primeira rodada do Campeonato Saudita de Futebol Profissional (Roshn Saudi League).

A foto publicada por Diaby em sua conta oficial no Instagram abriu espaço para questionamentos entre os torcedores do Al-Ittihad, depois que o jogador apareceu em um local que parece estar fora do reino, o que causou estranheza a alguns, especialmente com a aproximação da data da primeira partida da equipe na nova temporada.

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Essa agitação surge em um momento em que Diaby já havia começado a recuperar a confiança da torcida do Al-Ittihad, depois de apresentar atuações destacadas durante o período de preparação, antes de dar continuidade à sua presença marcante no confronto contra o Al-Jazira dos Emirados Árabes Unidos, no play-off da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Campeonato Saudita
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT
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Al-Kholood
ALK

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O ponta francês foi um dos principais destaques na grande vitória do Al-Ittihad sobre o Al-Jazira por 4 a 1, recebendo amplos elogios dos torcedores, depois de mostrar sinais de melhora em comparação com o desempenho que apresentou na temporada passada.

Vale lembrar que Diaby enfrentou fortes críticas na temporada passada, por causa da queda de rendimento e por não oferecer a contribuição esperada, a ponto de algumas vozes da torcida pedirem sua saída do elenco, antes de o jogador conseguir mudar relativamente essa imagem no período recente.

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