Após os “erros graves”... Egito toma medidas urgentes contra a decisão da partida contra a Argentina

Reportagens da imprensa egípcia revelaram que a Federação Egípcia de Futebol apresentou uma reclamação oficial à Federação Internacional de Futebol (FIFA) contra o árbitro francês François Litxer, que apitou a partida da Argentina na Copa do Mundo de 2026.

A partida entre Egito e Argentina, disputada na terça-feira na cidade de Atlanta, gerou grande polêmica arbitral, após a anulação de um gol dos Faraós e a validação de outro para a Argentina, apesar das dúvidas sobre um pênalti a favor de Mohamed Salah.

Depois de estar à frente por dois gols a zero, a seleção egípcia desperdiçou uma classificação histórica para as quartas de final da Copa do Mundo, ao perder por 2 a 3 para o atual campeão.

O jornalista egípcio Ahmed Abdel Basset confirmou, por meio de sua conta no Facebook, que a Federação Egípcia de Futebol solicitou à FIFA, em comunicado oficial e urgente, que investigasse o árbitro francês e a equipe de vídeo-arbitragem, bem como que os afastasse da Copa do Mundo.

Ele explicou que “o presidente da Federação, Hani Abu Rida, apresentou uma reclamação à FIFA, após os graves erros de arbitragem cometidos pela equipe de árbitros e a aplicação de dois pesos e duas medidas”.

Segundo a mesma fonte, Abu Rida exigiu que fosse aberta uma investigação contra a equipe de VAR devido aos erros grosseiros e à teimosia em não rever algumas jogadas.

Abu Rida também exigiu a exclusão do árbitro e de toda a equipe da Copa do Mundo após a investigação desses erros e a comprovação do crime de discriminação contra a seleção egípcia, o que resultou na derrota da equipe e na sua eliminação do torneio.