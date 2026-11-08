Após os choques diante do PSG e do Real Madrid, Flick envia mensagem contundente aos que duvidam do Barcelona!

Flick respondeu aos questionamentos sobre a capacidade do Barcelona de aparecer nos grandes jogos, afirmando: "Eu acredito no meu time, estou 100% convicto dele e da ideia da maneira como queremos jogar futebol".

Flick explicou que o Barcelona não apresentou a intensidade necessária durante o início do confronto contra o Atlético de Madrid, apontando que a equipe adversária esteve mais presente nas disputas individuais e nos duelos, o que deu aos donos da casa a vantagem nos primeiros minutos.

E disse: "Para mim, trata-se da intensidade que temos dentro de campo, e isso não esteve presente no início. Você tinha a sensação de que o Atlético estava mais envolvido na partida, mais presente nas situações de um contra um e nos duelos, enquanto nós não estávamos".

Acrescentou que a volta do Barcelona à partida e o empate conquistado antes do fim do primeiro tempo foram dois fatores importantes para mudar o rumo do confronto, ressaltando que sua equipe impôs seu domínio após o intervalo e conseguiu apresentar o desempenho que almejava.

Flick descreveu a vitória sobre o Atlético como extremamente importante, explicando que sua equipe não apresentou o nível esperado no primeiro tempo, mas melhorou de forma significativa na segunda etapa do jogo e conseguiu controlar seus rumos, tornando o triunfo merecido, do seu ponto de vista.

O treinador alemão abordou a atuação de Frenkie de Jong na posição de lateral-direito, revelando que o jogador se mostrou disposto a ocupar essa posição caso a equipe precisasse, depois de ter discutido o assunto com ele antes da partida passada.

Flick explicou que o plano previa a participação de De Jong por 50 minutos no lado direito, com a substituição a ser feita quando Bernie sentisse cansaço, apontando que as coisas transcorreram conforme o planejamento estabelecido e que ele considera a decisão correta.

Flick encerrou suas declarações reafirmando que o Barcelona continuará trabalhando conforme sua filosofia, apoiando-se na qualidade de seus jogadores e em sua confiança na capacidade deles de executar o estilo de jogo que busca consolidar, em uma mensagem que reflete seu apego ao seu projeto apesar das críticas que se seguiram às derrotas para o Real Madrid e o Paris Saint-Germain.