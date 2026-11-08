Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-BARCELONAAFP
Traduzido por

Após os choques diante do PSG e do Real Madrid, Flick envia mensagem contundente aos que duvidam do Barcelona!

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
H. Flick
Espanha
Alemanha

O que ele disse

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

Flick respondeu aos questionamentos sobre a capacidade do Barcelona de aparecer nos grandes jogos, afirmando: "Eu acredito no meu time, estou 100% convicto dele e da ideia da maneira como queremos jogar futebol".

Flick explicou que o Barcelona não apresentou a intensidade necessária durante o início do confronto contra o Atlético de Madrid, apontando que a equipe adversária esteve mais presente nas disputas individuais e nos duelos, o que deu aos donos da casa a vantagem nos primeiros minutos.

E disse: "Para mim, trata-se da intensidade que temos dentro de campo, e isso não esteve presente no início. Você tinha a sensação de que o Atlético estava mais envolvido na partida, mais presente nas situações de um contra um e nos duelos, enquanto nós não estávamos".

Acrescentou que a volta do Barcelona à partida e o empate conquistado antes do fim do primeiro tempo foram dois fatores importantes para mudar o rumo do confronto, ressaltando que sua equipe impôs seu domínio após o intervalo e conseguiu apresentar o desempenho que almejava.

Próximas partidas
BAR

BAR

La Liga

22 de nov. de 2026

VIL

VIL

GET

GET

La Liga

22 de nov. de 2026

ATM

ATM

Flick descreveu a vitória sobre o Atlético como extremamente importante, explicando que sua equipe não apresentou o nível esperado no primeiro tempo, mas melhorou de forma significativa na segunda etapa do jogo e conseguiu controlar seus rumos, tornando o triunfo merecido, do seu ponto de vista.

O treinador alemão abordou a atuação de Frenkie de Jong na posição de lateral-direito, revelando que o jogador se mostrou disposto a ocupar essa posição caso a equipe precisasse, depois de ter discutido o assunto com ele antes da partida passada.

Flick explicou que o plano previa a participação de De Jong por 50 minutos no lado direito, com a substituição a ser feita quando Bernie sentisse cansaço, apontando que as coisas transcorreram conforme o planejamento estabelecido e que ele considera a decisão correta.

Flick encerrou suas declarações reafirmando que o Barcelona continuará trabalhando conforme sua filosofia, apoiando-se na qualidade de seus jogadores e em sua confiança na capacidade deles de executar o estilo de jogo que busca consolidar, em uma mensagem que reflete seu apego ao seu projeto apesar das críticas que se seguiram às derrotas para o Real Madrid e o Paris Saint-Germain.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google