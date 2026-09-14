A lenda do Al-Hilal, Sami Al-Jaber, não ficou em silêncio diante da ofensa dirigida a um dos astros do time. Horas depois dos cânticos ofensivos que atingiram o português Rúben Neves durante a partida contra o Al-Taawoun, o ídolo do futebol saudita rompeu o silêncio com uma poderosa mensagem de apoio, que devolveu a bússola aos valores verdadeiros que representam o cenário esportivo saudita.

Em uma mensagem publicada por meio de sua conta oficial no Instagram, Al-Jaber dirigiu palavras diretas ao meio-campista astro do Al-Hilal, ressaltando a importância de contar com um jogador do seu valor no futebol saudita e enfatizando que o que ele sofreu foi um ato individual que não reflete a imagem verdadeira.

Al-Jaber destacou em sua mensagem que os sauditas se orgulham dos valores do respeito e da hospitalidade como princípios enraizados na religião e na cultura saudita, e não meros slogans, mas sim um modo de vida que se manifesta no acolhimento de todos aqueles que escolhem o Reino como sua pátria, afirmando que esses valores vão muito além dos limites da competição esportiva e do fanatismo momentâneo nas arquibancadas.

O ex-astro do Al-Hilal afirmou que o ato sofrido por Neves não representa de forma alguma os valores sauditas, ressaltando que o jogador português goza de uma posição especial e excepcional junto à torcida saudita, que valorizou sua entrega e seu comprometimento desde o primeiro dia de sua chegada.

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Al-Jaber encerrou sua mensagem com um recado de tranquilidade, expressando sua esperança de que Neves perceba a dimensão do grande acolhimento que recebeu desde sua chegada ao Reino, e o quanto a torcida sente seu verdadeiro pertencimento à comunidade esportiva saudita, afirmando que o que aconteceu não passa de uma nuvem passageira, que não pode apagar uma relação de respeito mútuo construída ao longo de duas temporadas de brilho e lealdade.

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