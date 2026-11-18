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A Fifa parece não se importar com o que aconteceu na Copa do Mundo de 2026. Segundo uma reportagem, a entidade planeja repetir algo que gerou grande polêmica no Mundial de 2030, que será disputado no Marrocos, na Espanha e em Portugal.

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A Federação Internacional de Futebol (Fifa) instituiu duas pausas obrigatórias para hidratação, de cerca de três minutos cada, em todas as partidas da Copa do Mundo (a primeira por volta dos 22 minutos e a segunda por volta dos 67).

Um grande número de treinadores e jogadores considerou que as paradas transformam a partida de futebol de dois tempos em quatro e matam o embalo da equipe dominante ou da que está pressionando no ataque.

Dirigentes comentaram que as pausas podem dar às seleções mais fracas a chance de recuperar o fôlego e reorganizar as linhas, algo semelhante ao "tempo técnico" de outros esportes.

De acordo com o jornal "The Guardian", a Fifa estuda a possibilidade de usar as pausas para hidratação na Copa do Mundo de 2030, incluindo-as em um pacote enviado a potenciais emissoras.

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Os documentos da licitação enviados às emissoras incluem uma cláusula que indica a possibilidade de uso das pausas de três minutos, embora nada tenha sido confirmado nem qualquer decisão tenha sido tomada a respeito.

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Fontes da Fifa a par da situação, que falaram sob condição de anonimato para preservar relações, ressaltaram a importância de cobrir todos os aspectos no processo de licitação, além de esclarecer que a inclusão nos documentos não garante a implementação da medida.

Caso sejam adotadas no torneio, que será sediado por Espanha, Portugal e Marrocos, além de partidas que também serão disputadas na Argentina, no Paraguai e no Uruguai para celebrar o centenário da Copa do Mundo, as pausas terão de passar por um processo de aprovação.

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Aumento das receitas publicitárias

As pausas para hidratação foram adotadas especificamente na Copa do Mundo masculina, disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá neste ano.

Isso permitiu às emissoras vender anúncios durante esses intervalos. A Fox, detentora exclusiva dos direitos do torneio nos Estados Unidos, informou "um aumento de US$ 640 milhões, ou 60%, em publicidade".

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Os balanços financeiros da empresa referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro acrescentaram que esse grande aumento se deveu "principalmente à programação esportiva da Copa do Mundo masculina da Fifa e à alta dos preços, parcialmente compensadas pelo calendário de jogos da NFL e pela queda na audiência".

Embora alguns estádios utilizados nos Estados Unidos durante o verão fossem climatizados, a Fifa quis proteger a integridade da competição impondo as pausas em todas as 104 partidas.

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Em outubro, a Fifa abriu o processo de concorrência pelos direitos de transmissão das Copas do Mundo de 2030 e 2034 nos Estados Unidos e em Porto Rico, com prazo final para que as emissoras interessadas apresentassem suas propostas até as 12h (horário do leste dos EUA) de 19 de novembro.

A Fifa já havia usado pausas para resfriamento de forma irregular antes de adotá-las integralmente na Copa do Mundo de 2026, apesar de 31 das 104 partidas terem sido disputadas em estádios climatizados, depois que as altas temperaturas provocaram paralisações em cerca de 60% dos jogos do Mundial de Clubes de 2025, nos Estados Unidos.

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A Fifa explicou que a medida tem como objetivo proteger a integridade da Copa do Mundo, garantindo que todas as partidas sejam disputadas nas mesmas condições, ao mesmo tempo em que traz benefícios comerciais significativos para as emissoras.

A publicação The Hollywood Reporter informou no verão passado que as pausas para hidratação geravam entre US$ 2 milhões e US$ 9 milhões em receitas publicitárias por partida, o que levou a alegações de que a Fox teria faturado cerca de US$ 250 milhões.

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O total de receitas publicitárias da Fox com o torneio chegou a US$ 835 milhões, segundo a Guideline, empresa especializada em análise de vendas de mídia, quase o dobro dos US$ 485 milhões pagos à Fifa pelos direitos.

Alta no preço dos direitos de transmissão da Copa de 2030

A Fifa não lucrou financeiramente com isso no verão passado, mas a expectativa de inclusão das pausas para hidratação pode elevar os preços para 2030.

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A expectativa é de que os direitos de transmissão nos Estados Unidos rendam entre US$ 1,5 bilhão e US$ 2 bilhões (£ 1,14 bilhão a £ 1,52 bilhão) em um leilão que deverá receber propostas da Netflix e de todos os serviços de streaming, além dos canais de TV tradicionais.

A Fifa se recusou a comentar o assunto.

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Vale lembrar que as pausas obrigatórias para hidratação não serão adotadas na Copa do Mundo Feminina do ano que vem, no Brasil, já que as temperaturas devem ser mais amenas do que as registradas em várias cidades durante o torneio masculino deste ano.