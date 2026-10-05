Os jogadores do Real Madrid não encontraram descanso nem mesmo durante a pausa para as datas Fifa. Da bicicleta proibida de Mbappé ao carro polêmico de Huijsen, parece que suas contas nas redes sociais se tornaram uma fonte de problemas.

O jovem jogador do Real Madrid Dean Huijsen provocou grande polêmica depois que seu companheiro Thiago Pitarch publicou uma foto dos dois juntos dentro de um carro nas redes sociais, em uma imagem que não passou despercebida pelos torcedores, segundo o "Mundo Deportivo".

Uma imagem irresponsável

O problema não estava na foto em si, mas nos seus detalhes: o jovem zagueiro aparece com uma das mãos no volante enquanto seus olhos estão concentrados no celular, em um comportamento perigoso que contraria as regras de direção segura.

Embora não esteja totalmente claro se o carro estava parado ou em movimento no momento em que a foto foi tirada, isso não impediu que uma grande onda de críticas tomasse conta das redes sociais, com os seguidores acusando o jogador de irresponsabilidade e imprudência.









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Após o desafio de Mbappé a Mourinho

Esse episódio acontece poucos dias depois de Kylian Mbappé ter provocado polêmica ao publicar um vídeo em que aparece pilotando uma bicicleta, algo que o técnico José Mourinho proibiu recentemente aos seus jogadores dentro de suas instruções rígidas para preservar a segurança deles e evitar lesões fora do campo.

Entre a bicicleta de Mbappé e o celular de Huijsen, o Real Madrid se vê diante de uma série de atitudes individuais que colocam a disciplina de seus jovens jogadores sob os holofotes, em um momento em que o clube busca manter os mais altos níveis de concentração e profissionalismo.







