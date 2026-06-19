O goleiro da seleção espanhola, David Raya, expressou sua confiança na capacidade de seu país de apresentar um desempenho mais decisivo no confronto contra a seleção saudita, marcado para o próximo domingo, na fase de grupos da Copa do Mundo, afirmando que o ânimo dos jogadores não foi afetado pelo empate decepcionante na primeira rodada contra Cabo Verde.

A seleção espanhola, atual campeã da Eurocopa e uma das principais favoritas ao título, entra em sua segunda partida na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, sob pressão crescente, especialmente com a recuperação do jovem astro Lamine Yamal de uma lesão, e com o aumento das críticas da torcida e da mídia na Espanha contra as escolhas táticas do técnico Luis de la Fuente.

Apesar de ter conquistado a Luva de Ouro da Premier League por três temporadas consecutivas, o goleiro titular do Arsenal, de 30 anos, atua como reserva na atual Copa do Mundo; De la Fuente prefere escalar o goleiro do Athletic de Bilbao, Unai Simón, como titular.

Em entrevista à rede “ESPN” nesta sexta-feira, comentando sobre o tropeço na primeira rodada, Raya disse: “Precisamos superar isso e aprender com as lições desse jogo. Sabíamos que a tarefa não seria fácil. Estamos plenamente cientes de que nosso nível precisa melhorar, mas nossa determinação e atitude não foram afetadas de forma alguma”.

E acrescentou: “Precisamos apenas de um pouco mais de sorte na frente do gol para que a bola entre na rede, e devemos ser mais decisivos na finalização das jogadas. É só isso.”

Raya possui experiência recente em lidar com pressões e se recuperar com força, já que sua trajetória no Arsenal passou por uma queda temporária de rendimento que quase custou ao time a perda do título da “Premier League”, antes que os “Gunners” recuperassem o equilíbrio e terminassem a disputa à frente do Manchester City.

Sobre isso, ele comentou: “Não se trata apenas do Arsenal; todo time passa por fases boas e outras ruins, e nesses momentos em que as coisas não estão indo bem, é preciso continuar avançando e competindo”.

O goleiro espanhol continuou: “Torneios importantes como a Copa do Mundo são muito longos e, como sempre dizemos, há muitas histórias que não começam com o final que desejamos. Não podemos mudar o que aconteceu na primeira partida, mas precisamos nos concentrar no segundo jogo e elevar nossas expectativas para conquistar os três pontos”.

A atual edição da Copa do Mundo está marcando um claro sofrimento para algumas das grandes potências e favoritas ao título; o Brasil e a Portugal ficaram no empate na rodada de estreia, enquanto outras seleções conquistaram vitórias esmagadoras, como a goleada da Alemanha sobre Curaçao por 7 a 1, e a vitória da Inglaterra sobre a Croácia por 4 a 2.

Sobre esses resultados, Raya disse: “Há muitas seleções que não começaram da melhor maneira, mas, por outro lado, vimos seleções fortes como a Alemanha, a Inglaterra e a França. O melhor que podemos fazer é nos concentrarmos em nós mesmos e no que podemos oferecer a cada dia, sem nos preocuparmos muito com o que acontece lá fora ou com as outras seleções; para se tornar campeão do mundo, é preciso vencer os melhores, exatamente como fizemos na Eurocopa de 2024”.