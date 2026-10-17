A seleção principal da Arábia Saudita quase não teve tempo de completar sua festa pela conquista da Copa do Golfo Arábico após 23 anos de jejum, quando a seleção de juniores provou o gosto de uma derrota embaraçosa na mesma competição.

A seleção saudita conquistou a Copa do Golfo Arábico, o "Golfo 27", no dia 6 de outubro deste ano, após vencer os Emirados Árabes Unidos por 2 a 0 na partida final.

Cerca de 10 dias depois desse título, a seleção saudita disputou seu primeiro jogo na Copa do Golfo Arábico de juniores, que o Catar recebe até o próximo dia 4 de novembro.

A primeira partida colocou os juniores sauditas diante da seleção do Egito sub-17, que foi convidada a participar do torneio do Golfo, ao lado também da seleção da China.

Apesar de o primeiro tempo ter terminado em empate sem gols, a seleção egípcia inundou as redes sauditas com cinco gols na etapa final.

Mohamed Gamal abriu o placar aos 54 minutos, de pênalti, antes de Ziad Saudi marcar o segundo aos 80, seguido por Ahmed Safwat aos 85, Khaled Mahmoud (90+6) e, por fim, Ahmed Bashir (90+8).

O resultado provocou a ira da torcida saudita, que manifestou sua insatisfação com as atuações ruins apresentadas pelos jogadores dos juniores sauditas durante a partida, exigindo uma correção de rumo rápida.

Vale lembrar que a seleção saudita está no Grupo 2 da Copa do Golfo Arábico de juniores sub-17, ao lado de Iraque, Kuwait e Iêmen, além do Egito.