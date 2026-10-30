As repercussões da crise envolvendo Kylian Mbappé, relacionada aos seus comentários sobre o líder chinês Mao Tsé-Tung, ainda não terminaram, uma vez que a polêmica migrou do jogador francês para o Real Madrid, que enfrenta críticas na China pelo que foi descrito como demora em lidar com a questão, em meio a acusações de dois pesos e duas medidas em suas posições.

Mbappé havia provocado grande indignação na China após descrever Mao Tsé-Tung, em tom de brincadeira, como o "ditador chinês", antes de apressar-se a apresentar suas desculpas diante da onda de críticas que varreu o país.

As repercussões não pararam nas reações da imprensa, já que plataformas chinesas bloquearam imagens do astro francês, e duas empresas chinesas, a "Buchuela", de bebidas isotônicas, e a "Mengniu", de produtos lácteos, encerraram suas parcerias com ele.

Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, comentou as desculpas do jogador com uma frase concisa, afirmando: "Já respondi a essa pergunta. Agradecemos o pedido de desculpas apresentado pela pessoa em questão".

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A crise se estendeu ao futebol espanhol, depois que a China suspendeu parcialmente a transmissão das partidas do Campeonato Espanhol em seu território, o que levou Javier Tebas, presidente da LaLiga, a se reunir com o embaixador chinês na Espanha.

Real Madrid na mira das críticas chinesas

Mas, segundo a rede francesa "Foot Mercato", o círculo da polêmica se ampliou para incluir o próprio Real Madrid, depois que veículos de imprensa oficiais e plataformas governamentais chinesas acusaram o clube de adotar uma política de "dois pesos e duas medidas", devido à diferença na maneira como lidou com a crise de Mbappé em comparação com suas posições anteriores em relação a casos de racismo que atingiram seu jogador Vinícius Júnior.

O clube merengue havia emitido publicamente um comunicado de desculpas sobre a crise, mas o fez 48 horas após sua eclosão, momento considerado tardio pelos veículos de imprensa chineses, diante da sensibilidade da questão dentro do país.

Esses veículos apontaram que o Real Madrid se apressou, em ocasiões anteriores, a condenar os episódios de racismo sofridos por Vinícius, enquanto optou pelo silêncio no início da crise de Mbappé, antes de intervir posteriormente, o que levantou questionamentos sobre os motivos da diferença na reação.

Segundo o que reportou o site "Marca", veículos de imprensa chineses associaram essa demora ao desejo do Real Madrid de equilibrar a "preservação do valor comercial de seu principal astro" e "os ganhos proporcionados pelo mercado chinês".

Por sua vez, o jornal "Guangxi News" advertiu que recuperar a confiança não será fácil, ressaltando que a situação "exigirá medidas concretas" do clube espanhol.