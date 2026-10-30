Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Traduzido por

Após o terremoto Mbappé, China abre nova frente de batalha com o Real Madrid por "dupla medida"

K. Mbappe
Vinicius Junior
Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
França
Brasil
Espanha

O ataque chinês muda de Mbappé para o Real Madrid, e Vinícius entra em cena

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

As repercussões da crise envolvendo Kylian Mbappé, relacionada aos seus comentários sobre o líder chinês Mao Tsé-Tung, ainda não terminaram, uma vez que a polêmica migrou do jogador francês para o Real Madrid, que enfrenta críticas na China pelo que foi descrito como demora em lidar com a questão, em meio a acusações de dois pesos e duas medidas em suas posições.

Mbappé havia provocado grande indignação na China após descrever Mao Tsé-Tung, em tom de brincadeira, como o "ditador chinês", antes de apressar-se a apresentar suas desculpas diante da onda de críticas que varreu o país.

As repercussões não pararam nas reações da imprensa, já que plataformas chinesas bloquearam imagens do astro francês, e duas empresas chinesas, a "Buchuela", de bebidas isotônicas, e a "Mengniu", de produtos lácteos, encerraram suas parcerias com ele.

Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, comentou as desculpas do jogador com uma frase concisa, afirmando: "Já respondi a essa pergunta. Agradecemos o pedido de desculpas apresentado pela pessoa em questão".

Próximas partidas
SAN

SAN

La Liga

01 de nov. de 2026

RMA

RMA

A crise se estendeu ao futebol espanhol, depois que a China suspendeu parcialmente a transmissão das partidas do Campeonato Espanhol em seu território, o que levou Javier Tebas, presidente da LaLiga, a se reunir com o embaixador chinês na Espanha.

Real Madrid na mira das críticas chinesas

Mas, segundo a rede francesa "Foot Mercato", o círculo da polêmica se ampliou para incluir o próprio Real Madrid, depois que veículos de imprensa oficiais e plataformas governamentais chinesas acusaram o clube de adotar uma política de "dois pesos e duas medidas", devido à diferença na maneira como lidou com a crise de Mbappé em comparação com suas posições anteriores em relação a casos de racismo que atingiram seu jogador Vinícius Júnior.

O clube merengue havia emitido publicamente um comunicado de desculpas sobre a crise, mas o fez 48 horas após sua eclosão, momento considerado tardio pelos veículos de imprensa chineses, diante da sensibilidade da questão dentro do país.

Esses veículos apontaram que o Real Madrid se apressou, em ocasiões anteriores, a condenar os episódios de racismo sofridos por Vinícius, enquanto optou pelo silêncio no início da crise de Mbappé, antes de intervir posteriormente, o que levantou questionamentos sobre os motivos da diferença na reação.

Segundo o que reportou o site "Marca", veículos de imprensa chineses associaram essa demora ao desejo do Real Madrid de equilibrar a "preservação do valor comercial de seu principal astro" e "os ganhos proporcionados pelo mercado chinês".

Por sua vez, o jornal "Guangxi News" advertiu que recuperar a confiança não será fácil, ressaltando que a situação "exigirá medidas concretas" do clube espanhol.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google