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Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Após o tapa do Al-Fateh, Nawaf Al-Aqidi se aproxima de rival do Al-Nassr

Mercado da bola
N. Alaqidi
Al-Nassr x Al Fateh
Al-Nassr
Al Fateh
Campeonato Saudita
Al-Shabab x Al Qadsiah
Al-Shabab
Al Qadsiah
H. Al-Hammami
Arábia Saudita

O goleiro saudita está próximo de um clube surpreendente

Nawaf Al-Aqidi, goleiro do Al-Nassr, está próximo de se transferir para um rival atual de sua equipe durante a atual janela de transferências de verão, após o mais recente baque provocado pelo Al-Fateh.

Relatos da imprensa haviam revelado que o Al-Fateh recuou da contratação de Nawaf Al-Aqidi e passou a buscar um goleiro estrangeiro, diante da lentidão do Al-Nassr no processo de negociações no período anterior.

O jornal saudita "Al-Jazirah" afirmou que o Al-Nassr começou a buscar um novo destino para o goleiro saudita, e desta vez junto ao vizinho e rival Al-Shabab.

O jornal esclareceu que o Al-Nassr entrou em novas negociações com o Al-Shabab para a transferência de Al-Aqidi ao clube, em troca da contratação, por parte do Al-Shabab, do ponta saudita Humam Al-Hammami.

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Isso acontece diante do desejo do Al-Nassr de se desfazer de Al-Aqidi durante a atual janela de transferências de verão, sem que ele saia de graça, sobretudo porque seu contrato atual se encerra ao fim da próxima temporada.

Relatos da imprensa haviam confirmado que o Al-Nassr tomou a decisão de não renovar com o goleiro internacional saudita, depois que este condicionou sua permanência a que o clube não contratasse nenhum goleiro estrangeiro durante todo o seu período no clube.

Al-Aqidi (26 anos) é considerado uma das crias do Al-Nassr, tendo sido promovido ao time principal em 2019, mas não conseguiu garantir uma vaga como titular, saindo emprestado ao Al-Taee em 2022 e, depois, ao Al-Fateh em 2025.

Apesar de ter começado a última temporada como titular no gol do Al-Nassr, ele voltou a frequentar o banco de reservas por causa de alguns erros que cometeu no meio da temporada, sobretudo durante os confrontos contra o Al-Qadsiah e o Al-Hilal pela Roshn League.

O jovem goleiro também perdeu sua vaga de titular na seleção saudita, após os erros que cometeu durante o amistoso contra a seleção do Egito, em março passado, fazendo com que o veterano Mohammed Al-Owais defendesse o gol da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026 em seu lugar.

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