O Arsenal decidiu rever seus planos na atual janela de transferências de verão após o fracasso na tentativa de contratar o brasileiro Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, que renovou seu contrato na última quinta-feira.

Relatos revelaram que Vinícius, que entraria em seu último ano com o Real Madrid e estava aberto a uma transferência para o Campeonato Inglês, recusou a oferta do Arsenal e preferiu assinar um novo contrato que o mantém em Madri até 2032, por 480 mil libras esterlinas semanais.

Essa recusa colocou Mikel Arteta, técnico do Arsenal, em um impasse na posição de ponta-esquerda, especialmente com a abertura do clube para vender Gabriel Martinelli e sua falta de convicção quanto ao desempenho do recém-chegado Christos Tzolis.

De acordo com o jornal britânico "The Sun", o diretor esportivo Andrea Berta definiu seis nomes alternativos, sendo o primeiro deles o francês Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain, cujo clube pede 145 milhões de libras para vendê-lo apesar de restarem dois anos em seu contrato, e o Liverpool também deseja contratá-lo.

O jornal informou que o segundo nome é Marcus Rashford, que se tornou disponível por um preço baixo após ser marginalizado no Manchester United e emprestado ao Aston Villa e ao Barcelona. Ele possuía uma cláusula que permitia sua saída por 40 milhões de libras, que expirou em 15 de julho, e espera-se que agora deixe o clube por um valor menor.

O jornal esclareceu que o nome do português Rafael Leão aparece na lista, após ficar fora dos planos do Milan e entrar em negociações com o Galatasaray, mas uma oferta do Arsenal pode mudar seu destino.

Pedro Neto, ponta do Chelsea, é outra opção, após contribuir com vinte gols na temporada passada entre marcados e assistências. O Chelsea pede 70 milhões de libras para liberá-lo, em meio ao interesse do Manchester City.

O holandês Cody Gakpo aparece em quinto lugar, já que o Liverpool quer cerca de 60 milhões pelo jogador, que marcou 50 gols desde janeiro de 2022, e é fortemente associado a uma transferência ao Tottenham.

Já o último nome é o espanhol Nico Williams, campeão mundial com a Espanha apesar de sofrer com uma lesão crônica na púbis na temporada passada. Ele tem contrato com o Athletic Bilbao até 2035, com uma cláusula de rescisão no valor de 77 milhões de libras.