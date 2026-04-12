Após o susto com Koulibaly... O Al-Hilal recupera dois de seus craques antes do confronto contra o Al-Sadd

O Al-Hilal saudita recebeu um forte impulso moral antes do esperado confronto contra o Al-Sadd do Catar, marcado para amanhã, segunda-feira, nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia, após recuperar dois de seus astros em um momento decisivo da temporada.

Esse retorno deu um grande impulso técnico à comissão técnica liderada por Simone Inzaghi, especialmente diante da importância do confronto, que não admite resultados intermediários, já que o “Líder” busca continuar sua trajetória continental com força rumo às fases finais.

O “líder da Ásia” vem enfrentando uma série de ausências, com destaque para o zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, que corre o risco de não participar do restante da competição devido a um hematoma no músculo anterior. Leia os detalhes

De acordo com o que o Al-Hilal saudita anunciou em sua conta oficial na rede social “X”, os treinos coletivos realizados neste domingo contaram com a participação da dupla de meio-campistas formada por Mohamed Kano e Nasser Al-Dossari.

Assim, o técnico italiano terá várias opções no meio-campo, especialmente porque reclamou da quantidade de lesões durante a última coletiva de imprensa.