Após o susto com Al-Dosari... O Al-Hilal respira aliviado com o retorno da dupla da defesa

O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, deu uma suspira de alívio com o retorno de duas das principais peças da defesa antes do confronto contra o Al-Taawoun, no próximo sábado, pela 27ª rodada da Liga Profissional Roshen.
O Al-Hilal vem sofrendo com uma série de lesões graves, entre as quais se destacam as de Salem Al-Dossari, Sultan Mandash e o francês Simon Bouabri.
O Al-Hilal anunciou, através de sua conta oficial na rede social “X”, a recuperação da dupla da defesa formada por Muteb Al-Harbi e Hassan Tembakti.
A equipe médica do Al-Hilal esclareceu que a dupla participou normalmente dos treinos coletivos realizados nesta quinta-feira.
Leia também... Cancelo solta a bomba: vim para o Al-Hilal apenas por Jesus... e Neymar é uma joia preciosa
Leia também... Na presença do amigo Ronaldo... Locutor brasileiro relembra a humilhação de Messi!
Portanto, a decisão de escalá-los ou não cabe a Simone Inzaghi, mas ele terá várias opções, diante da dificuldade do confronto contra o Al-Taawoun.
O Al-Hilal ocupa a segunda posição na classificação da Liga Roshen, com 64 pontos, atrás do líder Al-Nassr, com uma diferença de 3 pontos.