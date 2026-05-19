Após o sucesso com Ilai Grootfaam e Jivayno Zinhagel, o Feyenoord vê agora um jovem talento partir para o Ajax

Ephendrich Rijsenburg muda do Feyenoord para o Ajax. O atacante de 15 anos jogará a partir da próxima temporada no Complexo Esportivo De Toekomst, segundo o Ajax Showtime.

O jogador da seleção juvenil sub-15 da Holanda se juntará ao time sub-16 do Ajax na próxima temporada. Na KNVB, Rijsenburg já jogou ao lado de vários futuros companheiros de equipe.

Rijsenburg é a segunda contratação para essa equipe, depois de Quincy Nelisse. Este é o filho do ex-atacante Robin, que atualmente joga pelo Sparta.

De acordo com o meio de comunicação de Amsterdã, Rijsenburg comunicou recentemente sua decisão ao Feyenoord. Ele é um atacante de finalização, mas também pode atuar como ponta.

O Ajax Showtime informa ainda que o clube recordista de títulos também está buscando reforços talentosos no exterior. Emmanuel Fejokwu (West Ham United) e Martim Ribeiro (Sporting de Lisboa) devem vir para Amsterdã.

O Ajax espera que a contratação de Rijsenburg seja bem-sucedida, já que nesta temporada dois jogadores formados no clube estrearam no arquirrival Feyenoord.

Robin van Persie colocou os jovens de 16 anos Ilai Grootfaam e Jivayno Zinhagel em campo na VriendenLoterij Eredivisie.