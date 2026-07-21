O clube espanhol Barcelona prepara-se para contactar os agentes do defesa internacional Aymeric Laporte nas próximas horas ou dias, num passo sério para o integrar nas fileiras da equipa catalã após o seu desempenho excecional com a seleção espanhola no último Mundial, que conquistou.

O jornal catalão "Sport" revelou que a direção do Barcelona pretende abrir canais de comunicação direta com os representantes de Laporte para conhecer claramente os seus planos futuros, indicando que o clube demonstra grande interesse no defesa de 32 anos, por ser um jogador canhoto que alia experiência a uma relativa juventude, para além do seu preço economicamente adequado.

O jornal referiu que já decorreram conversações preliminares durante a estadia do diretor desportivo do Barcelona, Deco, nos Estados Unidos da América, onde ficou acordado retomar as discussões após o fim do torneio mundial, algo que está prestes a concretizar-se nas próximas horas.

Deco assistiu a várias partidas da seleção espanhola diretamente das bancadas e manifestou grande admiração pelo nível apresentado por Laporte, sobretudo pela sua grande entrosamento com o companheiro Pau Cubarsí, formando uma das duplas de centrais mais fortes do torneio, tendo a sua solidez defensiva desempenhado um papel decisivo na conquista do título por parte de "La Roja".

O clube catalão acredita que Laporte tem pela frente várias temporadas de destaque para oferecer, e valoriza especialmente a sua vasta experiência, as suas capacidades de liderança e a sua destacada aptidão para distribuir a bola a partir de trás, qualidades consideradas ideais para o estilo de jogo do Barcelona.

O que torna o negócio ainda mais atrativo do ponto de vista económico é que o valor da cláusula de rescisão no contrato de Laporte com o seu clube, o Athletic Bilbao, é inferior a 15 milhões de euros, uma quantia considerada bastante razoável face ao nível do jogador e à sua experiência internacional.

Nos corredores do "Camp Nou", todos ainda recordam o grande êxito alcançado com a contratação do experiente defesa basco Íñigo Martínez, cuja chegada levantou algumas dúvidas no início, mas que se transformou num jogador titular graças ao seu desempenho sólido e ao seu contributo qualitativo para a linha defensiva, uma experiência que joga a favor de um negócio semelhante com Laporte.

Contudo, a direção do Barcelona prefere agir com cautela e ponderação, planeando conduzir negociações aprofundadas com os agentes do jogador nos próximos dias, antes de Deco decidir se vale a pena avançar com o negócio ou se este permanecerá apenas um sondagem inicial.

De momento, o nome de Aymeric Laporte mantém-se fortemente inscrito na lista dos candidatos possíveis para reforçar a linha defensiva do Barcelona na próxima temporada, à espera dos desenvolvimentos das aguardadas negociações.