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Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

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Após o "revés de Rodri", ex-astro do Bayern de Munique é indicado para reforçar o meio-campo do Real Madrid

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Mourinho quer um jogador com características específicas

O Real Madrid se recupera lentamente das consequências do fracasso na contratação de Rodri, e não há dúvida de que esse "revés" representou um choque duro para o clube da capital espanhola.

 Primeiro, porque um jogador excepcional escapou das mãos do Real Madrid, especialmente porque o meio-campo ainda é considerado um ponto fraco da equipe. E segundo, por causa de sua iminente ida ao rival tradicional, o Barcelona.

 Nas horas seguintes a esse desdobramento, a imprensa madrilenha pareceu convencida de que esse fracasso anunciava o fim do período de transferências de verão do clube da capital espanhola.

Mas a situação mudou, e tudo indica que o Real Madrid vai realmente buscar outro meio-campista. Até José Mourinho deu a entender isso no sábado, após a vitória amistosa sobre o Ferencváros (2 a 1): "Queremos um elenco menor, com 20 jogadores além dos lesionados, como Rodrygo, Militão e Ferland. Mas também precisamos de um novo jogador capaz de fazer o que Bernardo faz, ou seja, jogar em várias posições (no meio-campo)". Trata-se de uma tática de pressão velada sobre a diretoria do clube para trazer um novo rosto ao meio-campo.

 Desde então, a imprensa madrilenha não parou de divulgar notícias, uma mistura de informações e especulações. E os nomes de Adam Wharton (Crystal Palace) e Kees Smit (AZ Alkmaar) surgiram repetidamente na imprensa, assim como o nome de Ayoub Bouaddi, embora todos os indícios apontem que o marroquino vai se juntar ao Manchester City. E agora, a rádio "Cadena SER" sugeriu um novo nome à diretoria do Real Madrid: Pierre-Emile Højbjerg (31 anos), meio-campista do Olympique de Marseille.

 Vale ressaltar que se trata apenas de uma sugestão da rádio, e não, ao menos por enquanto, de um interesse real da diretoria do Real Madrid no ex-jogador do Bayern de Munique.

O jogador dinamarquês de 31 anos daria um caráter diferente à equipe. Ele possui maior força física, domina bem as partidas de ritmo acelerado e se destaca pela disciplina no posicionamento.

 É verdade que ele não tem a capacidade de evolução de Wharton ou Bouaddi, mas acrescentaria dinamismo, equilíbrio e experiência a uma equipe que precisa recuperar um pouco de sua personalidade no meio-campo.

 A rádio também apontou que seu preço relativamente baixo em comparação com as outras opções é um fator importante. Resta saber se o Real Madrid vai levar esse conselho em consideração, especialmente porque o Newcastle também tem Højbjerg como alvo.

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