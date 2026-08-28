O clube turco Trabzonspor, que tem em suas fileiras o astro egípcio Mohamed Salah, fracassou na tentativa de se classificar para as competições da Liga Europa nesta temporada, após uma pesada derrota por 4 a 0 diante do Ferencváros, da Hungria, na partida de volta das eliminatórias que dão acesso à fase de liga, na noite da última quinta-feira, depois de já ter perdido em casa no jogo de ida por 1 a 0.

Após essa dura derrota, o técnico Fatih Tekke apresentou sua renúncia ao vivo, colocando fim a uma trajetória que se estendia com a equipe desde março de 2025, período em que conquistou com o time o título da Copa da Turquia na temporada passada.

Apesar da pesada derrota e de restar ao clube apenas a participação na Liga Conferência Europa, o clube turco divulgou um comunicado oficial nesta sexta-feira, no qual afirmou que a diretoria rejeitou o pedido de renúncia apresentado por Tekke, renovando a confiança nele e em seu comando da equipe do banco de reservas durante a aguardada partida da primeira divisão na próxima segunda-feira, diante da equipe do Amedspor.

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O Trabzonspor atribuiu a decisão à "intensa pressão emocional" que se seguiu à pesada derrota em Budapeste, na qual o time turco terminou a partida com apenas nove jogadores, após as expulsões de Ruslan Malinovskyi e Sidnei Lopes Cabral.

Tekke disse após a derrota, em declarações reproduzidas pelo jornal turco "Fanatik": "O azar e o clima excepcional são coisas que se podem aceitar, mas não consigo aceitar esse desempenho. Não consigo dormir com esse sentimento, e peço a todos que me perdoem, demos o nosso melhor".

Esses acontecimentos vêm após o clube contratar Salah com um vínculo de dois anos, depois de sua saída do Liverpool; e o mercado de verão do Trabzonspor teve uma atividade intensa, com a contratação do internacional ucraniano Malinovskyi, do Genoa, e de Cabral, do Benfica, além do brasileiro Fabinho, ex-jogador do Liverpool, em uma transferência livre após sua saída do Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Vale lembrar que o Trabzonspor encerrou a temporada passada na terceira colocação do Campeonato Turco, com oito pontos de diferença para o campeão Galatasaray, o que o classificou para disputar as eliminatórias da Liga Europa antes de ser coroado com a Copa da Turquia; o clube possui em seu histórico sete títulos da liga nacional, sendo o último na temporada 2021-2022.