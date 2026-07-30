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Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Após o presidente Wallace, nova renúncia abala as estruturas do Al-Ahli saudita

Al-Ahli
M. Jaissle
Campeonato Saudita
Arábia Saudita
Alemanha

"O Raqi" em uma situação difícil

Uma nova renúncia atingiu os pilares do clube saudita Al-Ahli, nas últimas horas, após as saídas tanto do presidente Khaled Al-Ghamdi quanto do técnico alemão Matthias Jaissle.

Khaled Al-Ghamdi havia renunciado ao seu cargo como presidente do Al-Ahli, após 3 anos à frente do comando administrativo, antes que Jaissle o seguisse, já que o acompanhou durante esse período à frente do comando técnico.

O jornal saudita "Al-Jazirah" revelou uma nova renúncia no Al-Ahli, mas desta vez por parte de Hazem Al-Hazmi, membro do comitê executivo do clube.

O jornal saudita não revelou o motivo dessa renúncia, mas ficou evidente a existência de um clima de instabilidade dentro do clube de Jidá nos últimos tempos.

Vale lembrar que Al-Ghamdi e Jaissle levaram o Al-Ahli a algumas conquistas históricas ao longo dos últimos três anos, com destaque para o título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite em duas temporadas consecutivas, além da Supercopa Saudita após 9 anos de jejum.

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