Fermín López entrou nas etapas finais do seu programa de retorno aos gramados, após demonstrar alta prontidão física e técnica durante o estágio de pré-temporada do Barcelona, atualmente realizado no centro "St. George's Park", na Inglaterra, em preparação para a temporada 2026-2027.

O meio-campista andaluz foi uma das principais surpresas na lista do time que viajou para a Inglaterra no dia 27 de julho passado, tendo confirmado durante os treinos sua recuperação total da fratura que sofreu no dedo do pé direito em maio passado, mais especificamente no quinto metatarso, durante o confronto contra o Real Betis pelo Campeonato Espanhol.

Integração completa e ritmo elevado

Depois de passar por uma cirurgia que o afastou dos gramados e o privou de participar da Copa do Mundo, López iniciou sua jornada de retorno gradualmente por meio de sessões físicas leves na cidade esportiva "Joan Gamper", em Sant Joan Despí, antes de se juntar por completo aos treinos coletivos assim que a delegação do Barcelona chegou ao território inglês.

O jogador de 23 anos lida com a carga dos treinos de maneira excelente, participando de todas as sessões em ritmo acelerado e alto nível, o que confirma a recuperação total de sua forma física e técnica. Sua ausência do Mundial havia deixado um grande impacto psicológico sobre ele, o que agora o motiva a trabalhar com afinco para voltar da melhor forma possível.

O aguardado retorno na Itália

De acordo com o plano da comissão técnica comandada por Hansi Flick, espera-se que o internacional espanhol receba minutos de jogo na próxima partida amistosa, dentro do torneio triangular que o Barcelona disputa na Itália contra Udinese e Nottingham Forest.

Flick tem um objetivo claro, que consiste em preparar Fermín para estar pronto no início do Campeonato Espanhol, quando o Barcelona abre sua nova temporada diante do Elche, em 23 de agosto. Ainda assim, sua participação continuará vinculada ao seu grau de evolução e ao seu estado físico, já que o treinador alemão não pretende apressar seu retorno de forma alguma.

Uma peça importante nos planos de Flick

Fermín López, formado na academia "La Masia", é um dos elementos importantes no projeto de Flick, após a excelente temporada que apresentou em 2025-2026, especialmente na reta final.

O jogador se destaca pela versatilidade de suas funções, sendo capaz de atuar como volante, armador e ponta, além de sua habilidade de chegar à grande área, seu elevado índice de trabalho defensivo, seu grande entusiasmo e suas qualidades em ligar as linhas e romper defesas.