O astro português Cristiano Ronaldo foi punido com suspensão pela Federação Portuguesa de Futebol por causa de sua saída furiosa da concentração da seleção nacional, após uma desavença entre ele e o técnico Jorge Jesus.

A crise começou por causa do pedido de Jesus para que Ronaldo fizesse o aquecimento na primeira partida contra a Noruega, pela Liga das Nações da Europa, vencida por Portugal (4 a 2), mas não o utilizou no jogo, o que o astro português considerou uma ofensa, decidindo deixar a concentração da seleção. Apesar de ter apresentado um pedido de desculpas oficial em um comunicado extenso, no qual sugeriu a necessidade de ser punido pela federação, as consequências do episódio parecem já ter começado.

Os regulamentos da Federação Portuguesa de Futebol acionaram a suspensão de forma automática, conforme explicou o jornal britânico "Mirror", à espera de que o Conselho de Disciplina defina o período final de suspensão que Ronaldo cumprirá, que pode variar entre um mês e seis meses.

Caso o período de suspensão ultrapasse um mês, Ronaldo ficará de fora das duas próximas partidas de sua seleção na Liga das Nações da Europa no mês que vem, contra a Dinamarca e o País de Gales. O Conselho de Disciplina levará em consideração todos os aspectos, incluindo o pedido de desculpas do jogador, ao avaliar a possível punição, embora a rede "ESPN" aponte como mais provável a aplicação de uma punição de curta duração.

Em declarações feitas na terça-feira, Ronaldo disse: "Devo também um pedido de desculpas aos meus companheiros de seleção nacional por ter deixado a concentração. Apesar da evidente quebra de confiança na palavra do treinador, e como podem confirmar aqueles que testemunharam aquelas conversas, eu não deveria ter feito isso".

E acrescentou: "A responsabilidade recai apenas sobre mim. Peço desculpas ao povo português mais uma vez, mas quebrar a promessa feita a ele tem, para mim, um impacto decisivo. Senti que, a partir daquele momento, minha permanência só prejudicaria o grupo de trabalho, e fiz o que sempre disse que faria se não me sentisse mais útil: fiz as malas e fui embora".

E prosseguiu: "As consequências dessa atitude devem ser avaliadas e eu devo ser punido por elas pela Federação Portuguesa de Futebol. Tenho consciência de que não deve haver circunstâncias atenuantes para a punição. Não sou apenas um jogador qualquer; sou o capitão da equipe, e isso constitui uma circunstância agravante".

E continuou: "Já pedi desculpas, mas sei que as atitudes devem ter consequências. Todo mundo que trabalha no futebol como eu sabe que, independentemente da posição de cada um, as regras valem para todos".

Por sua vez, o técnico Jesus respondeu a esses acontecimentos dizendo: "Li o comunicado e agora estou fazendo o meu trabalho como todos os dias. Vou à federação para trabalhar e pensar na equipe".

Vale lembrar que Ronaldo disputou 234 partidas pela seleção de Portugal desde sua estreia internacional, marcando ao longo delas um número recorde que chegou a 146 gols.