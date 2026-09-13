O francês Christophe Galtier, técnico do NEOM, foi expulso no Campeonato Saudita, uma semana depois do milagre que conquistou diante do Al-Hilal.

O NEOM enfrentou o Al-Fateh neste domingo, no estádio da Cidade Esportiva Rei Khalid, em Tabuk, pela sétima rodada do Campeonato Saudita.

No fim dos acréscimos do primeiro tempo, o árbitro da partida decidiu expulsar Galtier, depois de ele ter feito um gesto ofensivo à comissão técnica do Al-Fateh, comandada pelo treinador Khaled Al-Atwi.

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Espera-se que Galtier seja punido com suspensão pela Federação Saudita de Futebol, o que significará sua ausência ao menos na próxima partida contra o Al-Hazm, no próximo mês de outubro.

O treinador francês havia roubado a cena cerca de uma semana atrás, quando conduziu o NEOM à vitória sobre o Al-Hilal por 2 a 0, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riade, pela quinta rodada do Campeonato Saudita.

Galtier infligiu ao Al-Hilal a primeira derrota após 47 jogos de invencibilidade no Campeonato Saudita, além de uma sequência que durou 39 jogos sob o comando do treinador italiano Simone Inzaghi.

Vale lembrar que o treinador francês comanda o NEOM desde a temporada passada, e o conduziu à oitava colocação na tabela de classificação, enquanto ocupa a quinta posição na temporada atual, com 15 pontos, somando 5 vitórias e duas derrotas.