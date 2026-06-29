Após o interesse dos grandes clubes europeus... o Lille define dois valores para a negociação de Bouadi

Espera-se que Ayoub Bouadi, estrela do Lille francês e da seleção marroquina, seja um dos jovens jogadores mais cobiçados no próximo mercado de transferências de verão, depois de se destacar como um dos maiores talentos em ascensão na Copa do Mundo de 2026, o que levou os principais clubes europeus a se movimentarem para contratá-lo.

De acordo com o jornal The Sun, o clube francês Lille estabeleceu um preço mínimo de 80 milhões de euros para ceder seu jovem astro Ayoub Bouadi neste verão, caso seja aceita a condição do clube de manter o jogador por mais uma temporada na França por meio de um empréstimo, para que ele se junte ao seu novo clube na temporada 2027-28, já que o valor sobe para 100 milhões de euros caso o clube comprador se recuse a permitir o empréstimo.

Bouadi tem contrato com o clube francês até 2029, o que dá ao clube uma posição forte nas negociações.

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O Manchester City, o Manchester United, o Arsenal e o Bayern de Munique estão na vanguarda dos clubes interessados em contratar Bouadi, que apresentou um desempenho notável na Copa do Mundo, especialmente nas partidas contra o Brasil e a Escócia, enquanto se descarta que o Paris Saint-Germain faça parte da disputa no momento, mas, caso mude de planos, pode saltar para a frente dos interessados, especialmente porque o próprio jogador se sente atraído pelo projeto do clube.

Fontes indicam que o Manchester City está entre os clubes mais ativos na busca pelo jogador, apesar de ter contratado recentemente Elliot Anderson por 116 milhões de libras esterlinas, enquanto o Manchester United planeja reforçar seu meio-campo após a contratação de Ederson, e o Arsenal coloca Bouadi em uma lista restrita de nomes para fortalecer o meio-campo; o Bayern de Munique também busca contratá-lo, apesar do alto custo previsto.

Vale lembrar que Bouadi disputou até agora 96 partidas pelo Lille ao longo de três temporadas e, em janeiro de 2026, quebrou o recorde de Eden Hazard como o jogador mais jovem a atingir 50 partidas na Liga Francesa pelo mesmo clube.

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