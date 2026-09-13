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Após o início difícil, Bayern de Munique monitora estrela do Liverpool

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Os dirigentes do Bayern de Munique monitoram a situação do jogador alemão Florian Wirtz em seu clube, o Liverpool.

O site TEAMtalk revelou, citando fontes exclusivas, que o interesse do Bayern de Munique pelo astro internacional alemão não diminuiu até o momento.

O clube bávaro foi um dos principais interessados na contratação de Wirtz antes de sua transferência para o estádio de Anfield, e continua fortemente atento à sua situação, apesar de não ter conseguido entrar na disputa pela sua contratação, depois que o Liverpool concordou em pagar 116 milhões de libras esterlinas para contratar o meia em 2025.

Wirtz foi alvo de críticas especialmente na temporada passada, após um desempenho que ficou aquém das expectativas, considerando o tamanho da transferência que o levou ao clube e a reputação que havia construído na Alemanha.

O jogador de 23 anos marcou 5 gols e deu 3 assistências em 33 partidas na Premier League inglesa, após ter enfrentado dificuldades para atingir de forma regular o seu melhor nível e se adaptar ao seu papel dentro do Liverpool.

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Seu início complicado com a equipe também continuou na nova temporada, já que Wirtz limitou-se a dar uma assistência e não marcou nenhum gol em suas primeiras 5 partidas nesta temporada, o que aumentou o nível de escrutínio em torno de suas atuações em Anfield.

Andoni Iraola tem a missão de recolocar o Liverpool no caminho certo, e o treinador espanhol confia em sua capacidade de extrair a melhor versão possível de Wirtz.

Mas o TEAMtalk soube que há algumas pessoas dentro do Liverpool que têm receios quanto à capacidade de Wirtz de atingir os níveis excepcionais que o clube esperava dele quando o contratou.

Esses receios não significam que o Liverpool tenha decidido dispensar o meia, tampouco existem no momento quaisquer indícios de que o clube busca ativamente vendê-lo; pelo contrário, as expectativas apontam que Iraola terá a temporada inteira para trabalhar com Wirtz e provar a capacidade do jogador alemão de se tornar um dos pilares do novo projeto do Liverpool.

Mas o TEAMtalk revela que o Bayern de Munique continua fortemente presente no cenário e segue acompanhando de perto os acontecimentos.

O interesse do clube alemão por Wirtz não diminuiu apesar de sua difícil primeira temporada na Inglaterra, e o gigante alemão também está ciente de que a situação do jogador pode se tornar mais interessante caso ele não atinja os níveis esperados pelo Liverpool ao longo da atual temporada.

O Bayern ainda considera Wirtz um jogador com capacidades excepcionais e continua acompanhando a evolução de sua relação com o Liverpool e com Iraola nos próximos meses; a situação de Wirtz também será reavaliada ao fim da temporada com o Liverpool, caso a melhora esperada não se concretize.

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