Após o incidente no Iraque... Revolta popular contra a FIFA na partida entre Inglaterra e Croácia

A torcida soltou vaias no início do intervalo para hidratação durante o primeiro tempo da partida entre Inglaterra e Croácia, que terminou com a vitória da primeira (4 a 2) na noite desta quarta-feira, no estádio de Dallas, na primeira rodada das disputas do Grupo 12 da Copa do Mundo de 2026.

Segundo a agência “Reuters”, os torcedores demonstraram descontentamento com a nova regra imposta pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) neste torneio, que prevê um intervalo de 3 minutos em cada tempo, com o objetivo de ajudar os jogadores a suportar o calor e a umidade do verão na América do Norte.

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Alguns críticos afirmam que esses intervalos interrompem o ritmo do jogo, enquanto outros consideram que sua introdução é apenas um artifício para dividir a partida em quatro quartos e proporcionar mais oportunidades para as emissoras exibirem anúncios.

Alguns torcedores da Inglaterra anunciaram, nas redes sociais, que manifestariam seu protesto durante a partida contra a Croácia.

De fato, os vaias dos torcedores de ambas as seleções começaram assim que o árbitro francês Clément Turpin apitou para sinalizar o intervalo, aos 22 minutos, segundo a “Reuters”.

Também foram ouvidos gritos de protesto da torcida no início do primeiro intervalo para hidratação ontem, terça-feira, na partida entre a Noruega e o Iraque, embora a temperatura estivesse moderada, em 23 graus Celsius.

O Iraque estava empatado com a Noruega sem gols e apresentava um bom desempenho no início do intervalo, mas sofreu um gol quatro minutos após a retomada da partida, acabando por perder por 4 a 1.