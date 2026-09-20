O brasileiro Fabinho, meio-campista do Trabzonspor, elogiou a atuação do egípcio Mohamed Salah com a equipe.

Salah conduziu seu time a uma goleada por 4 a 0 sobre o Galatasaray, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Turco, na noite de sábado.

Fabinho considerou que a vitória ganhou valor adicional pela atuação apresentada pelo Trabzonspor, ressaltando que o time teve condições de marcar outros gols, além de sair de campo com o gol intacto.

O jornal Asharq Al-Awsat divulgou as declarações do ex-astro do Liverpool e do Al-Ittihad, após a partida: "Vencer é sempre importante, mas conquistar a vitória com uma atuação forte lhe dá um sabor diferente. Todos os jogadores mostraram um bom desempenho, marcamos quatro gols e poderíamos ter feito mais, além de manter o gol intacto. Por isso, acredito que a vitória foi um presente maravilhoso para a nossa torcida, que nos apoiou de forma especial".

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O meio-campista brasileiro falou sobre o início do novo treinador (o alemão Thomas Reis), explicando que o time começou a assimilar suas ideias, apesar de ele estar no cargo há pouco tempo.

E acrescentou: "O treinador nos pediu para trabalhar com seriedade e força, pois ele quer que mostremos ferocidade dentro de campo. Ele conseguiu fazer alguns ajustes, apesar do curto período em que assumiu a responsabilidade, mas foca na solidez defensiva e no jogo ofensivo direto. A pausa para os jogos das seleções nos dará a oportunidade de assimilar melhor suas ideias, então essa fase será útil e positiva".

Sobre o brilho de Salah e seus três gols marcados, Fabinho afirmou que a atuação do jogador egípcio dessa forma não o surpreende, e disse: "Estou acostumado a ver isso dele, pois ele dá muita confiança à equipe, e os grandes jogos precisam de jogadores do tipo de Salah, capazes de fazer a diferença".

E concluiu: "Ele é um jogador esforçado, e o perigo do time aumenta quando ele está em campo, pois representa uma grande força para a equipe. Estou muito feliz por ele e o parabenizo por marcar seu primeiro hat-trick no Campeonato Turco".

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