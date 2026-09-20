Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Traduzido por

Após o hat-trick contra o Galatasaray, Fabinho: Salah não me surpreendeu

Trabzonspor x Galatasaray
Trabzonspor
Galatasaray
Campeonato Turco
Fabinho
M. Salah
Turquia
Brasil
Egito

"Os grandes jogos precisam de um jogador do seu nível"

O brasileiro Fabinho, meio-campista do Trabzonspor, elogiou a atuação do egípcio Mohamed Salah com a equipe.

Salah conduziu seu time a uma goleada por 4 a 0 sobre o Galatasaray, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Turco, na noite de sábado.

Fabinho considerou que a vitória ganhou valor adicional pela atuação apresentada pelo Trabzonspor, ressaltando que o time teve condições de marcar outros gols, além de sair de campo com o gol intacto.

O jornal Asharq Al-Awsat divulgou as declarações do ex-astro do Liverpool e do Al-Ittihad, após a partida: "Vencer é sempre importante, mas conquistar a vitória com uma atuação forte lhe dá um sabor diferente. Todos os jogadores mostraram um bom desempenho, marcamos quatro gols e poderíamos ter feito mais, além de manter o gol intacto. Por isso, acredito que a vitória foi um presente maravilhoso para a nossa torcida, que nos apoiou de forma especial".

Leia também: Qualidade que não muda: Salah envergonha o Galatasaray com lembranças de goleada sobre o United

O meio-campista brasileiro falou sobre o início do novo treinador (o alemão Thomas Reis), explicando que o time começou a assimilar suas ideias, apesar de ele estar no cargo há pouco tempo.

Campeonato Turco
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Kasimpasa crest
Kasimpasa
KAS
Campeonato Turco
Samsunspor crest
Samsunspor
SAM
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS

Ingressos para os jogos do Trabzonspor no Campeonato TurcoCompre seu ingresso agora!

E acrescentou: "O treinador nos pediu para trabalhar com seriedade e força, pois ele quer que mostremos ferocidade dentro de campo. Ele conseguiu fazer alguns ajustes, apesar do curto período em que assumiu a responsabilidade, mas foca na solidez defensiva e no jogo ofensivo direto. A pausa para os jogos das seleções nos dará a oportunidade de assimilar melhor suas ideias, então essa fase será útil e positiva".

Sobre o brilho de Salah e seus três gols marcados, Fabinho afirmou que a atuação do jogador egípcio dessa forma não o surpreende, e disse: "Estou acostumado a ver isso dele, pois ele dá muita confiança à equipe, e os grandes jogos precisam de jogadores do tipo de Salah, capazes de fazer a diferença".

E concluiu: "Ele é um jogador esforçado, e o perigo do time aumenta quando ele está em campo, pois representa uma grande força para a equipe. Estou muito feliz por ele e o parabenizo por marcar seu primeiro hat-trick no Campeonato Turco".

Leia também: O Sevilla pagou o preço: Barcelona evita seus erros "ingênuos" com arma habitual

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google