Após o hasteamento da bandeira da Palestina... a FIFA anuncia sua posição sobre a “punição” a Hossam Hassan

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) se pronunciou sobre o gesto de Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, ao hastear a bandeira palestina após a vitória dos “Faraós” sobre a Austrália e a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 — um momento que gerou ampla repercussão nas redes sociais.

Hossam Hassan apareceu após o término da partida segurando a bandeira palestina dentro do campo, enquanto a torcida entoava gritos de apoio à Palestina. Em declarações após o jogo, ele afirmou que dedicava a vitória aos povos egípcio e palestino, dizendo: “Meu coração e minha alma estão com eles”.

A FIFA confirmou, em comunicado enviado à agência Associated Press, que não há indícios de que medidas disciplinares sejam tomadas contra o técnico da seleção egípcia devido ao incidente.

A Federação Internacional esclareceu que o hasteamento da bandeira palestina é permitido durante as competições da Copa do Mundo, observando que os regulamentos do torneio permitem a exibição das bandeiras de todas as federações nacionais membros da “FIFA”, desde que isso seja feito de acordo com os regulamentos dos estádios e o código de conduta da Federação Internacional.

O comunicado da “FIFA” dizia: “É permitido hastear as bandeiras de todas as 211 federações nacionais afiliadas durante as competições da FIFA, e os torcedores são convidados a exibi-las, desde que em conformidade com os regulamentos dos estádios e o código de conduta da FIFA”.

A Federação Palestina de Futebol é uma das federações membros da FIFA, o que faz com que a bandeira palestina esteja entre as bandeiras cujo hasteamento é permitido nas competições da FIFA, de acordo com os regulamentos que regem o torneio.

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