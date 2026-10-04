O norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, provocou preocupação na torcida de seu clube e em seu técnico Enzo Maresca, após sofrer uma lesão durante a partida com a seleção de seu país diante de Portugal neste domingo, pela quarta rodada da Liga das Nações da Europa.

A partida terminou com vitória da seleção de Portugal sobre a Noruega pelo placar de 2 a 1, garantindo ao grupo do técnico Jorge Jesus a classificação às quartas de final da competição, enquanto a seleção norueguesa permaneceu na lanterna de seu grupo com 3 pontos, após sofrer mais uma derrota em sua trajetória na competição.

O lance que gerou a preocupação aconteceu aos 67 minutos, quando Haaland sentiu incômodos durante a partida, antes de pedir para deixar o campo, levando a comissão técnica da seleção norueguesa a decidir substituí-lo e colocar Jorgen Strand Larsen em seu lugar.

A saída de Haaland antes do fim da partida provocou um estado de preocupação na torcida do Manchester City, especialmente porque o atacante norueguês representa um dos elementos ofensivos mais importantes na escalação do time, e a possível lesão chega em um momento extremamente delicado antes do retorno às competições do Campeonato Inglês.

A possível lesão de Haaland agrava a situação, que se transformou em um pesadelo para o Manchester City durante o período da data Fifa, já que o time teme perder uma de suas principais armas ofensivas antes do aguardado confronto diante do Liverpool no próximo domingo, pela sexta rodada da Premier League.

O time de Enzo Maresca foi acusado em mais de 100 acusações feitas pela Associação da Premier League, e o Manchester City aguarda conhecer a punição que será imposta a ele, apesar de sua forte insistência em sua inocência e da apresentação de um recurso.

O Manchester City entra na aguardada partida na liderança da tabela de classificação da Premier League com aproveitamento total, após conquistar 15 pontos nas primeiras 5 rodadas, enquanto o Liverpool ocupa a sexta colocação com 9 pontos, o que confere ao confronto grande importância para ambos os times na disputa pela liderança da competição.

O Manchester City agora aguarda conhecer a gravidade da lesão sofrida por Haaland e a duração de sua possível ausência, em meio à expectativa da comissão técnica e da torcida para saber a situação do atacante norueguês quanto à participação na batalha contra o Liverpool, especialmente porque o time não tem o luxo de perder seu artilheiro nesta fase inicial da temporada.