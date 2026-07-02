Após o golpe da eliminação... a Alemanha torce por sua rival histórica na Copa do Mundo!

Uma reportagem divulgada hoje, quinta-feira, revelou que a torcida alemã se verá obrigada a torcer pelo seu maior rival durante a atual edição da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O jornal “The Sun” informou que os torcedores da Alemanha precisam agora torcer por uma nova seleção, depois que seus sonhos na Copa do Mundo foram destruídos com a eliminação para o Paraguai.

As seleções da Inglaterra e da Alemanha passaram décadas em rivalidade futebolística, torcendo pela derrota uma da outra em todas as ocasiões.

As lembranças do gol não validado de Frank Lampard e da derrota por 4 a 1 que o acompanhou na Copa do Mundo de 2010 ainda doem aos torcedores da Inglaterra, e os alemães continuam reclamando do gol de Geoff Hurst na final de 1966.

Mas parece que o desempenho de Harry Kane, pelo Bayern de Munique, ajudou a diminuir a distância entre os torcedores dos dois países, mesmo que temporariamente.

Os torcedores alemães estão curtindo o desempenho do capitão da seleção inglesa na Copa do Mundo e o apoiam com entusiasmo, o que fica evidente nas redes sociais.

O lendário tenista alemão Boris Becker elogiou Kane e escreveu no site “X”: “Nós amamos o Harry na Alemanha”.

O Bayern de Munique também se juntou à onda de elogios, publicando uma foto de Kane com a legenda: “O melhor atacante do mundo. Retuite se você concorda”.

De fato, a foto foi retuitada mais de 12 mil vezes, e um fã escreveu nos comentários: “Vamos lá, Inglaterra”.

Os alemães não se cansam de Kane, e o sentimento é mútuo, já que espera-se que o artilheiro histórico da Inglaterra renove seu contrato na Baviera após a Copa do Mundo.

O jogador de 32 anos mergulhou na vida de Munique, onde apareceu vestindo o traje tradicional enquanto tomava uma bebida; pode-se até dizer que a Alemanha se tornou uma espécie de segunda pátria para Kane.

Além disso, a Inglaterra conta com um técnico alemão, Thomas Tuchel, que comanda as operações do banco de reservas.

Portanto, talvez não seja surpresa que a torcida alemã, devastada, tenha se voltado contra a Inglaterra, depois que sua seleção saiu da Copa do Mundo sem deixar rastros.