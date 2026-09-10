O Bayern de Munique conquistou sua primeira vitória na Champions League na temporada. A equipe do técnico Vincent Kompany acabou sendo forte demais e venceu o FK Bodø/Glimt por 5 a 0, apesar de o adversário ter feito um excelente primeiro tempo. Depois do gol de abertura de Jamal Musiala, a equipe deslanchou, e Harry Kane, Alphonso Davies e Michael Olise (2) também marcaram para o Der Rekordmeister.

No Bayern, Ismael Saibari não começou entre os titulares, já que Musiala recebeu a preferência na posição de camisa 10, atrás do centroavante Kane. O marroquino entrou na metade do segundo tempo. Com Olise e Luis Díaz pelos lados, o ataque do Bayern estava com força máxima.

O Bodø esteve muito bem organizado no primeiro tempo e cedeu relativamente pouco, embora o Bayern simplesmente tivesse qualidade demais para ter todos os ataques neutralizados. Ainda assim, os noruegueses conseguiram ir para o intervalo com um respeitável 0 a 0.

O segundo tempo mal tinha dois minutos quando o Bayern enfim golpeou. O chute de Kane foi bloqueado, mas acabou sobrando por acaso de forma perfeita para o pé direito de Musiala, que venceu o goleiro Julian Lund, recém-entrado, com um chute forte no canto oposto: 1 a 0.

Aos 15 minutos da etapa final, o Bayern ampliou a vantagem. Olise colocou sua cobrança de falta com precisão na frente do gol, onde Kane apareceu para aproveitar a chance e cabeceou com precisão para o fundo da rede de Lund, substituto do lesionado Nikita Haikin: 2 a 0.

O terceiro gol da noite talvez tenha sido o mais bonito. Um ataque do Bayern parecia morrer, até que Davies ficou com a bola em seu pé esquerdo, o preferido, e soltou uma finalização devastadora: 3 a 0.

A dez minutos do fim, Olise também deixou o dele. O francês teve espaço demais a cerca de 20 metros do gol e aproveitou isso ao máximo com um chute no ângulo esquerdo: 4 a 0.

Nos minutos finais, a equipe norueguesa precisou jogar com um homem a menos. Odin Bjørtuft derrubou um jogador que saía livre e acabou punido com cartão vermelho direto. Com dez em campo, o Bodø ainda sofreu mais um gol. Olise voltou a marcar com categoria, desta vez com a esquerda: 5 a 0.



